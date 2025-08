Landau – Infomesse „Beruflicher Wiedereinstieg – Gut informiert zurück in den Beruf” – Informationsveranstaltung am 27. August zum beruflichen Wiedereinstieg in der Agentur für Arbeit Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer die Berufstätigkeit wegen Kindererziehung oder Pflege eines Familienangehörigen unterbrochen hat, sollte den beruflichen Wiedereinstieg gut planen. Denn, damit die Rückkehr ins Berufsleben gelingt, sind eine gute Vorbereitung und eine strategische Herangehensweise das A und O. Qualifizierte Beratung finden Interessierte bei der Infomesse zum beruflichen Wiedereinstieg am Mittwoch, den 27. August, zwischen 9:00 und 11:00 Uhr in der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Straße 2. Vertreterinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters Landau-Südliche Weinstraße informieren mit weiteren Netzwerkpartnern Frauen und Männer, die nach Elternzeit oder Pflege von Angehörigen wieder ins Berufsleben einsteigen wollen. Neben den allgemeinen Fragen zu den Einstellungschancen und Möglichkeiten am Arbeitsmarkt, geht es auch um Themen wie Arbeitsmarkt, Stellensuche, Kinderbetreuung, Teilzeit, Mini-/Midijob, Unterstützungsleistungen, berufliche Qualifizierung, Quereinstieg in den Erzieher-Beruf, Hilfsangebote, Kontaktadressen und vieles mehr.

Ergänzt wird das Angebot durch VR-Brillen, die über 3D-Filme Erkundungstouren in Berufe ermöglichen. Außerdem wird ein kostenfreier Bewerbungsmappen-Check durch den Bildungsträger AAW e.V. geboten.

Eine Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Fragen beantwortet Sandra Welsch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-markt der Agentur für Arbeit Landau, telefonisch unter 06341 / 958 660 oder per Mail an Landau.BCA@arbeitsagentur.de.

Quelle: Agentur für Arbeit Landau