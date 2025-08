Heppenheim – Fertigstellung der Pumptrackanlage auf dem Europaplatz – Nutzung bald möglich

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es ist eine bewegende und wahre Geschichte. Die Brüder Hirsch, Max und Julius, waren in den 1920er und 1930er Jahren fest im gesellschaftlichen Leben in Weinheim verankert. Sie engagierten sich in der Politik, lokalen Vereinen und der Industrie – sie leiteten in Weinheim die damals größte Rosslederfabrik Deutschlands. Doch ihr ... Mehr lesen »