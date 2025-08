Heidelberg – Vernissage und Ausstellung “….ein besserer Ort” 25.10. – 22.11..2025 in der GEDOK Galerie

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – … ein besserer Ort – Christel Fahrig-Holm, Ölmalerei

Wo finden wir in unserer modernen und verwirrenden Welt Orte und Plätze, an denen sich unser Geist frei bewegen kann, an denen Einklang mit der umgebenden Natur und Landschaft erlebbar wird, wo Menschen gemeinsam mit den unendlichen Möglichkeiten der menschlichen Kreativität in einen Dialog treten können – ein modernes Utopia gewissermaßen?

Die Malerin Christel Fahrig-Holm findet diesen „besseren Ort“ vor allem in Räumen und Architekturen, die mit Kunst in Beziehung stehen.

Ihre Ölbilder verweisen auf besondere, real existierende Orte, auf Museen, Museumscafés oder auf Räume, in denen Kunst-Objekte einen unverwechselbaren und wiedererkennbaren Akzent setzen.

Das Motiv „Museum“ – als Haus für die Kunst und damit als Sehnsuchtsort – steht im Zentrum ihrer Ausstellung. Hier interessiert sie besonders das Verhältnis von (moderner) Architektur und Natur(-Landschaft): Die Verbindung des Innenraums („Reich der Kunst“) mit dem Außenraum (Natur / Landschaft), die durch den Einsatz unterschiedlicher architektonischer Mittel und Materialien geschaffen wird. Eine wichtige Bedeutung kommt dabei Glasfassaden und Wasseroberflächen zu, die durch Spiegelungen eine enge Verschränkung bis hin zur Verschmelzung von Innen und Außen erlauben. Ein weiteres zentrales Element ist das Licht im Kontrast zwischen kaltem Kunstlicht (Innen) und warmem Naturlicht (Außen).

Menschliche Figuren sucht man auf den Bildern vergeblich. Stattdessen scheinen die dargestellten Objekte oder Skulpturen selbst ein Eigenleben zu entwickeln, den Raum in eine Bühne für ihr merkwürdiges stummes Spiel zu verwandeln. Der Betrachter ist eingeladen, in der Imagination selbst einzutreten und daran teilzunehmen.

Abbildung:

Christel Fahrig-Holm, „Garten“, Öl auf Leinwand, 120 x 195 cm, 2025

Quelle: GEDOK Heidelberg