Heidelberg – Straßenbahn kollidiert mit Taxi

Heidelberg / Metropolregion Rhein-neckar – (ots) Am Dienstagnachmittag gegen 16:50 Uhr fuhr ein 55-jähriger Straßenbahnfahrer trotz stockendem Querverkehr in die Kreuzung Lessingstraße/Kurfürsten-Anlage ein. Nachdem der Querverkehr abgeflossen war, beschleunigte auch die Straßenbahn, um die Kreuzung zu queren. Hierbei übersah der Straßenbahnfahrer den bei Grün in die Kreuzung einfahrenden 52-jährigen Taxifahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge. Eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Heidelberg konnte den Unfallhergang beobachten und leitete umgehend weitere Maßnahmen ein. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Die in der Straßenbahn befindlichen Fahrgäste und der 55-jährige Straßenbahnfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und konnten die Weiterfahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim