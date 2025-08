Frankenthal – Sommertour des MdL Christian Baldauf: Besuch bei der Allison GmbH

Frankenthal / Metropolregion Rhein-neckar – Im Rahmen seiner Sommertour besuchte der Landtagsabgeordnete

Christian Baldauf (Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz und

Stadtratsmitglied in Frankenthal) die Allison GmbH am Standort Adam-Opel-Straße 21.

Geschäftsführer Oliver Mecky begrüßte den Abgeordneten und gab Einblicke in die Erfolgsgeschichte

des Unternehmens, das mit den Marken Nuna, Joie und Graco international erfolgreich ist.

„Wie jede gute Story hat auch unsere Erfolgsgeschichte ihren Anfang – und zwar auf einem

Campingstuhl“, berichtete Mecky schmunzelnd. 2013 startete das Unternehmen mit zwei Kollegen in

einem leeren Büro in Mannheim. Heute beschäftigt Allison knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

am energieeffizient gestalteten Firmensitz in Frankenthal. Nachhaltigkeit, Teamgeist und ein

respektvoller Umgang mit Kunden, Kollegen und Umwelt gehören zu den zentralen Werten der Firma.

Neben der Unternehmenspräsentation stand ein Austausch zu aktuellen wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Herausforderungen auf dem Programm:

● Fachkräftemangel: Allison setzt auf gezielte Nachwuchsförderung und attraktive

Arbeitsbedingungen, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.

● Kommunikation mit der Stadtverwaltung: Gemeinsam wurde diskutiert, wie

Verwaltungsprozesse effizienter gestaltet werden können, um Unternehmen besser zu

unterstützen.

● Hasenplage: Ein eher ungewöhnliches, aber für einige Betriebe relevantes Thema in

Frankenthal, das im Gespräch nicht ausgespart blieb.

● Wirtschaftsfreundlicher Standort: Mecky betonte, dass sich Allison in Frankenthal sehr wohl

fühle und der Standort viele Vorteile biete.

● Kinderbetreuung: Die Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen wurde als wichtiger Faktor für die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf hervorgehoben.

● Arbeitszeitgesetz: Es gab einen Austausch darüber, wie gesetzliche Regelungen mehr

Flexibilität für moderne Arbeitsmodelle ermöglichen könnten.

Christian Baldauf lobte den unternehmerischen Erfolg und die Innovationskraft des Betriebs:

„Die Allison GmbH ist ein Paradebeispiel dafür, wie unternehmerischer Mut, klare Werte und

nachhaltiges Handeln zusammenwirken können. Solche Betriebe sind ein Gewinn für unsere Region.

Quelle: Wahlkreis-Büro Christian Baldauf, MdL