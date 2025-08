Brühl – STADTRADELN 2025 – Brühl mit 74.700 Kilometern auf Rekordniveau!

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit 338 aktiv Radelnden in 32 verschiedenen Teams nahm die Gemeinde Brühl dieses Jahr zum achten Mal und sehr erfolgreich an der Klimaschutz-Kampagne des Klima-Bündnis teil. „Die Teilnehmenden aus Brühl und Rohrhof meldeten insgesamt 74.700 Kilometer und brachten dieses Jahr das Kilometer-Ergebnis auf Rekordniveau“, ist Bürgermeister Dr. Ralf Göck stolz auf seine aktive Bevölkerung und freut sich über die erreichte Kilometerzahl. „Mit diesem tollen Ergebnis hat es die Hufeisengemeinde in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“ dieses Jahr auf den 10. Platz unter den insgesamt 54 teilnehmenden Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis geschafft“, ist Bürgermeister Dr. Ralf Göck von der hohen Dynamik in Brühl und Rohrhof begeistert. Dies zeige deutlich, dass das STADTRADELN inzwischen in der Bevölkerung gut angekommen ist und Brühl als eine aktive Fahrradgemeinde in der Region ganz vorne mit dabei ist. „In diesem Jahr haben wir es geschafft, unser Endergebnis, im Vergleich zum letzten Jahr, um mehr als 3.500 Kilometer zu steigern“, gibt Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls zufrieden bekannt. Denn somit wurden insgesamt weit über 12 Tonnen CO2, in Relation zu einer Autofahrt, vermieden. Gleich vier Radelnde, aus verschiedenen Teams, haben jeweils über 1.000 Kilometer zurückgelegt. Mit 2.348 Kilometern hat Uwe Dreilich vom Team SV Hellas Brühl in der Einzelwertung das beste Ergebnis erreicht. Auf Platz 2 ist Daniel Kern (Offenes Team Brühl) mit 1.440 erradelten Kilometern, der sein Ergebnis vom letzten Jahr deutlich gesteigert hatte. Platz 3 belegt, wie bereits im letzten Jahr, Andreas Höfert vom Team SV Hellas Brühl mit 1.431 Kilometern. Den 4. Platz erlangte Ralf Schröder mit 1.422, für den TV Brühl geradelten, Kilometern.

Den 1. Platz in der Einzelwertung der Damen sicherte sich Dorothea Hascher vom Team Chorgemeinschaft Brühl Baden e.V. mit 833 gefahrenen Kilometern. Für den 2. Platz fuhr Sabine Gaisbauer im Offenen Team Brühl stolze 701 Kilometer und Platz 3 erreichte Maria Trayer, die für das Team Chorgemeinschaft Brühl Baden e.V. 586 Kilometer sammelte. Spitzenreiter in der Teamwertung ist in diesem Jahr das Team der Marion-Dönhoff-Realschule, das im Rahmen des Schulradeln mit dabei war. Insgesamt radelten 91 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium sagenhafte 16.641 Kilometer für die Gemeinde Brühl. Platz 2 erreichte das Team SV Hellas Brühl mit 12.697 Kilometern, der 3. Platz ging erneut an die Chorgemeinschaft Brühl Baden e.V.,die ihr Ergebnis vom letzten Jahr um über 1.000 Kilometer auf 5.954 Kilometer erhöht haben. Unter den insgesamt 678 gemeldeten Teams im Rhein-Neckar-Kreis belegte das Team der Marion-Dönhoff-Realschule Platz 16, das Team des SV Hellas Brühl Platz 27, die Chorgemeinschaft Brühl Baden e.V. Platz 98 sowie das Offene Team Brühl mit 12.967 erradelten Kilometern den 24. Platz (offene Teams finden bei der Teamwertung der Kommunen keine Berücksichtigung). Bürgermeister Dr. Ralf Göck und das Koordinationsteam Birgit Sehls und Katja Rheude freuen sich sehr über das Spitzenergebnis und bedanken sich bei allen, die, ungeachtet des überwiegend sehr heißen aber teilweise auch regnerischen Wetters während des Aktionszeitraums, beim STADTRADELN dabei waren und somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Gemeinde Brühl geleistet haben.Die Siegerehrung der Radelnden und Teams mit den meisten Kilometern wird im Rahmen der Straßenkerwe 2025 auf der Festbühne erfolgen. Der genaue Termin für die Preisverleihung wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Quelle: Stadt Brühl