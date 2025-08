Weinheim – Vor 60 Jahren gaben sie sich einen Eid – Ingeburg und Helge Eidt feiern Diamantene Hochzeit – OB Just gratulierte

Weinheim / Metropolregion Rhein-neckar – Das war schon beeindruckend, als der junge Schreinermeister damals im Gewand eines Landvogts durch die Straßen Weinheims ritt. Das war 1961. Helge Eidt, das war der verkleidete Reitersmann, war im Sattel seiner Stute Bambi vom Gelände des Weinheimer Reitervereins auf dem Weg zum Lützelsachener Winzerfestumzug, an dem er in historischem Kostüm teilnahm. Die Menschen blieben staunend am Straßenrand stehen, darunter auch zwei junge Damen.

Eine von ihnen war Ingeburg, die als Kind nach dem Krieg aus dem sudetendeutschen Komotov nach Weinheim gekommen war. Sie kannte den jungen Mann, der nur zwei Jahre älter war als sie selbst; beide wuchsen in der Nordstadt auf. Sie als Tochter des Filialleiters des „Konsum“, er als junger Schreiner im elterlichen Betrieb. Sie freundeten sich an, wurden ein Paar, und im August 1965 – vor 60 Jahren – läuteten die Hochzeitglocken. Daher feiern Ingeburg und Helge Eidt in diesem Jahr ihre Diamantene Hochzeit. Beide sind noch fit und arbeiten in der Schreinerei Eidt mit. Er nach wie vor als Seniorchef, sie zuständig für die Finanz- und Personalbuchhaltung, wie sie es als junge Frau bei der Sparkasse gelernt hat.

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just gratulierte dem Jubelpaar am Dienstag zum 60. Geburtstag, exakt zum Jahrestag der standesamtlichen Trauung. Das Familienfest dazu findet mit Kindern, Enkelkindern und Trauzeugen am Donnerstag statt, dem Jahrestag der Kirchlichen Hochzeit, zu dem das Paar seinerzeit natürlich in der Kutsche fuhr, die von eigenen Pferden gezogen würde.

Denn der junge Schreinermeister ging als Reitersmann nicht nur auf Brautschau, sondern startete einige Jahre erfolgreich als Turnierreiter. Bis heute besitzt die Familie Pferde, bis vor wenigen Jahren saß Meister Eidt auch noch selbst im Sattel.

In seiner Heimatstadt Weinheim ist der heute 83-jährige Handwerksmeister ein vielfach engagierter Mensch. Seit über 30 Jahren sitzt er für die CDU im Gemeinderat, noch länger war er Meister der Schreinerinnung, heute wirkt er noch als Obmann der Handwerksinnungen, ergreift beispielsweise stets beim Neujahrsempfang das Wort. Beim Landessozialgericht in Stuttgart ist er ehrenamtlicher Richter.

Helge Eidt hat den elterlichen Schreinereibetrieb, der seit jeher auf Möbelherstellung spezialisiert ist, als junger Mann schon in vierter Generation übernommen. Sein Urgroßvater Matthias Eidt hatte einst 1876 in Augsburg eine Möbelfabrik gegründet. Die Wirren des ersten Weltkriegs hat die Schreinerfamilie dann erst nach Mannheim, dann nach Weinheim geführt. Tochter Monika ist schon länger mit im Betrieb, Enkelsohn Tobias ebenso – also schon die sechste Generation einer Familie, die aus gutem Holz geschnitzt ist.

Quelle: Stadt Weinheim