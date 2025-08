Weinheim – Ein Festival für und mit Ingrid Noll Dritte Ausgabe des Literaturfestivals Weinheim vom 1. bis 4. Oktober 2025

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Krimis stehen im Mittelpunkt

Lesungen, eine Krimi-Buchmesse und die große Krimi-Gala

Wer ihre Bücher liest oder sie bei einer Lesung erlebt, glaubt

es nicht: Ingrid Noll wird 90 Jahre alt. „Eigentlich wollten wir in diesem Jahr mit dem

Literaturfestival pausieren“, sagt Wolfgang Orians, der Gründer und Ideengeber des

Festivals, „aber bei so einem Geburtstag mussten wir uns natürlich in den Reigen der

Gratulanten einreihen.“ Die dritte Ausgabe des Literaturfestivals Weinheim wird also

zu Ehren von Ingrid Noll stattfinden und ganz im Zeichen des Krimis stehen.

Eröffnet wird das Festival mit einer Hommage an Ingrid Noll: Acht Autorinnen und

Autoren aus Weinheim und Umgebung haben einen Kurzkrimi für das Buch „Die

Lady von Crimeheim“ beigetragen, das in der Edition 8 Geschichten des Achter

Verlages rechtzeitig zum Festival erscheint. Kostproben aus diesem Buch gibt es

beim Krimi-Speeddating im Amtsgericht Weinheim am 1. Oktober ab 19.00 Uhr.

Weiter geht es am 2. Oktober (19.00 Uhr) im Muddy’s Club mit „Dexter im

Quadrat“. Jens Holzinger und Bernd Sommer präsentieren eine musikalische

Krimirevue in der es um einen spektakulären Kunstraub in der Mannheimer

Kunsthalle und das gescheiterte Schlagerduo „Schwiegersöhne Mannheims“ geht,

das kurzerhand auf Privatdetektiv umsattelt.

Ebenfalls am 2. Oktober ab 19.00 Uhr bringen Ursula Dahm und Rainer Breuer

„Crime & Wine“ in die Volksbank Lounge. Ein Gläschen Wein in der Hand und

dazu ein verdächtiges Ableben – willkommen bei Crime & Wine, dem literarisch-

genussvollen Krimi-Event. Dahm und Breuer präsentieren spannende, witzige und

überraschende Geschichten zusammen mit einer kleinen Weinprobe.

Am 3. Oktober (19.00 Uhr) verwandeln die Mörderischen Schwestern die

Stadtbibliothek in eine Krimibar. Dort treffen sich Krimiautorinnen aus der

Umgebung, diskutieren die besten Mordmethoden und tragen sich gegenseitig ihre

Geschichten vor. Die Krimibar ist eine andere Art von Lesung, bei der sich der

Schauwert des Theaters mit den dunklen Seiten der Krimis der Autorinnen vereinigt.

Für alle, die wissen, dass Weihnachten schneller kommt als gedacht, gibt es am

4. Oktober die kleine Weinheimer Krimi-Buchmesse. Von 12.00 bis 18.30 Uhr

präsentieren mehr als 20 Ausstellerinnen und Aussteller in der Stadthalle das

Neueste aus dem Genre. Es wird viele Lesungen und die Möglichkeit Bücher zu

kaufen (=> Weihnachten) geben. Der Eintritt ist frei.

Höhepunkt des Festivals ist die große Krimi-Gala am 4. Oktober ab 19.00 Uhr in

der Stadthalle mit Karen Kliewe, Michael Kobr und Ingrid Noll. Biber Gullatz

und Manfred Maser werden außerdem ein Geburtstagsständchen beitragen.

Karen Kliewe wird aus ihrem neuen Buch „Die Brandung – Nebelschwester“

lesen. Dabei geht es um einen Mord ohne Opfer. Am Strand unterhalb von Holnis

Kliff wird eine junge Frau aufgefunden, blutverschmiert und nackt. Ohlsen und sein

Team entdecken auf der einsamen Halbinsel eine geheime Kultstätte und jede

Menge menschliches Blut, aber kein Opfer.

Michael Kobr bringt seinen neuen Krimi „Schatten über Sømarken“ mit nach

Weinheim: Der Hochsommer hat Bornholm fest im Griff, und Lennart Ipsen ist im

Urlaub, denn bei der Insel-Kripo ist gerade nicht viel los. Dafür herrscht im noblen

Restaurant Argousier von Lennarts Freundin Maren Hochbetrieb – bis eines Abends

ein Gast tot zusammenbricht.

Ingrid Noll hat auch in ihrem 90. Lebensjahr ein Buch geschrieben, aus dem sie bei

der Krimi-Gala lesen wird. In „Nachteule“ geht es um Luisa, 15, die als Baby aus

Peru adoptiert wurde und in einem wohlhabenden Elternhaus behütet aufwächst.

Luisa hat eine besondere Fähigkeit: Sie kann im Dunkeln sehen. Durch ihre Gabe

wird sie die Komplizin des obdachlosen Tim und gerät in ein Netz aus Lügen und

Verbrechen.

Karten für die Veranstaltungen des Literaturfestivals gibt es ab sofort über

Reservix und die üblichen Vorverkaufsstellen (Diesbach Medien).

Quelle: Literaturfestival Weinheim e. V.