Sinsheim – TSG Hoffenheim verpflichtet Vladimir Coufal

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim reagiert auf die schwere Verletzung von Valentin Gendrey und verpflichtet Rechtsverteidiger Vladimir Coufal für die Saison 2025/26. Der tschechische Nationalspieler stand bis Ende Juni dieses Jahres beim englischen Premier-League-Klub West Ham United unter Vertrag.

„Nach der schweren Verletzung und dem längerfristigen Ausfall von Valentin Gendrey mussten wir nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, um die Position des Rechtsverteidigers für die kommende Spielzeit verantwortungsbewusst zu besetzen. Mit Vladimir verpflichten wir einen Spieler, der ins Profil passt und sofort die Lücke schließen kann“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Vladimir ist ein erfahrener Nationalspieler und hat in der englischen Premier League gespielt. Aufgrund seiner Erfahrung wird er bei uns in der Bundesliga kaum Eingewöhnungszeit brauchen. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft mit seiner hervorragenden Mentalität und seiner individuellen Qualität in der kommenden Saison ideal ergänzt.“

„Nach meinen Jahren in England bei West Ham United freue ich mich jetzt nochmal auf eine neue Herausforderung in der deutschen Bundesliga“, sagt Vladimir Coufal über seinen Wechsel in den Kraichgau. „Die Gespräche mit der TSG waren allesamt hervorragend und ich musste aus diesem Grund auch nicht lange überlegen. Ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft großes Potenzial hat und ich will dabei helfen, dass wir als Team unsere Ziele in der kommenden Saison erreichen.“

Vladimir Coufal wechselte im Oktober 2020 von Slavia Prag zu West Ham United. Für die „Hammers“ absolvierte der 32 Jahre alte Rechtsverteidiger in den vergangenen Jahren 180 Pflichtspiele (20 Assists) in der Premier League, dem FA Cup, dem League Cup, der Conference League sowie der Europa League. Mit Slavia Prag wurde Coufal zudem zweimal tschechischer Meister (2018/2019 und 2019/2020) sowie einmal Pokalsieger (2018/2019).

Seit seinem Debüt für die tschechische Nationalmannschaft im November 2017 stand der aktuelle tschechische Auswahlspieler 55-Mal für sein Heimatland auf dem Rasen (1 Tor / 12 Assists).

TSG Hoffenheim