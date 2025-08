Schwegenheim – Zollhündin “Jara” entdeckt 432 Kilogramm Haschisch in Lastwagen

Schwegenheim/Landau / Metropolregion Rhein-Neckar News – Das THW Speyer am Rhein war in der Nacht im Auftrag des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main mit 13 Helferinnen und Helfern aus Speyer im Einsatz.

Rund 432 Kilogramm Haschisch haben Ermittlerinnen und Ermittler des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Hauptzollamtes Karlsruhe am 28. Juli 2025 sichergestellt. Zusätzlich wurden zwei Tatverdächtige im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz festgenommen.

Zuvor unterzogen Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Karlsruhe auf einem Rastplatz in Schwegenheim im Landkreis Germersheim einen aus Spanien kommenden Lastkraftwagen samt Auflieger einer Zollkontrolle.

„Auch wenn die Ladefläche des Aufliegers zunächst leer erschien, ließ sich die eingesetzte Zollhündin „Jara“ davon nicht beeindrucken und zeigte ihrem Hundeführer bei der Absuche des Laderaumes im hinteren Eckbereich Unstimmigkeiten an”, so Carina Orth, die Pressesprecherin vom Zollfahndungsamt in Frankfurt am Main.

Das daraufhin angeforderte mobile Röntgenteam des Hauptzollamtes Ulm bestätigte den Verdacht eines Schmuggels. Auf dem Röntgenbild des Fahrzeugs stellten die Zöllnerinnen und Zöllner versteckte Gegenstände im Bereich des Daches fest.

Nach der vorläufigen Festnahme der 42- und 43- jährigen serbischen Tatverdächtigen wurde der Dachbereich des Sattelzugs durch Unterstützung des Technischen Hilfswerkes, Ortsverbände Neustadt a. d. Weinstraße und Speyer, geöffnet und darin rund 432 Kilogramm Haschisch fest- und sichergestellt, die in 90 Paketen verpackt waren.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Cannabisprodukten in nicht geringer Menge bei gleichzeitigem Mitführen mehrerer Messer verantworten und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen in dem Sachverhalt werden durch die Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und durch das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main, Dienstsitz Kaiserslautern, geführt.

Text und Foto vom Zollfahndungsamt Frankfurt am Main / Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz.