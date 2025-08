Neustadt / Frankeneck – Ohne gültige Fahrerlaubnis, jedoch mit Drogen im Blut unterwegs…

Neustadt / Frankeneck/Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) … war ein 45-Jähriger aus Germersheim unterwegs, welcher am 05.08.2025 um 07:10 Uhr mit seinem Kia in der Talstraße in 67468 Frankeneck einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann nur im Besitz eines nicht-europäischen Führerscheines war. Da dieser jedoch schon länger als sechs Monate in der Bundesrepublik ordnungsbehördlich gemeldet ist, hätte dieser seinen Führerschein umschreiben müssen, was dieser jedoch nicht tat. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain. Nun kommt auf den Germersheimer mehrere Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Quelle:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße