Mosbach – Eine „Starke Kinder Kiste“ für die Johannes-Diakonie

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Prävention: Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel stellt

Lernmaterial zur Verfügung

Kinder so früh wie möglich vor sexuellem Missbrauch zu schützen ist Ziel der „Starke Kinder Kiste“.

Darin sind Bücher, Stofftiere und andere Materialien, mit denen geschulte

Fachkräfte Kinder anleiten, sich spielerisch mit dem eigenen Körper,

Gefühlen und dem Umgang mit Grenzen auseinanderzusetzen.

Der Kisteninhalt soll nicht nur die individuelle Entwicklung fördern, sondern

auch Integration und Kommunikation in Gruppen stärken. Die „Starke

Kinder Kiste“ ist ein Projekt der Deutschen Kinderschutzstiftung

Hänsel+Gretel in Kooperation mit dem Petze Institut für den Schutz

von Kindern vor sexualisierter Gewalt. Ziel der Stiftung ist es, bis 2029

deutschlandweit mehr als 500000 Kinder zu erreichen.

Ein Exemplar der „Starke Kinder Kiste“ ist nun auch in der Johannes-

Diakonie im Einsatz. Es wurde von den Herausgebern der

Sonderpädagogischen Beratungsstelle in der Schwarzbach Schule

unentgeltlich zur Verfügung gestellt und vor kurzem am Standort

Schwarzach übergeben. Geschäftsbereichsleiter „Jugend und

Bildung“ Dr. Martin Holler und pädagogische Fachkräfte des

Geschäftsbereichs nahmen die handliche rote Box entgegen,

verbunden mit einem Dankeschön von Dr. Holler „an die Stiftung und

die Sponsoren, die dieses Projekt ermöglicht haben.“

Die Kiste steht ab sofort allen vier Schul- und Regelkindergärten der

Johannes-Diakonie zur Verfügung. Dazu gehören: die

Schulkindergärten „Kleckse“ (Mosbach) und „Vogelnest“

(Oberschwarzach/Zwingenberg) sowie der inklusive Kindergarten

„Kunterbunt“ in Neckargemünd und der Naturkindergarten „Wald- und

Wiesenwichtel“ am Standort Schwarzach. Auch in den

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Johannesberg

Schule und Schwarzbach Schule soll die „Starke Kinder Kiste“ genutzt

werden können.

Die Konrektorin der Schwarzbach Schule, Constance Seeliger, hatte

sich dafür eingesetzt, dass die Johannes-Diakonie bei der Aktion der

Kinderschutzstiftung berücksichtigt wurde. „Mit der Kiste bekommen

die Kinder nicht nur spannende Impulse im Umgang mit Emotionen –

sie können das Erlernte auch mit ihren Eltern im Alltag praktisch

anwenden“, erklärt Constance Seeliger die Kernidee des Projekts. Die

Rückmeldungen zeigten: „Die Familien sind begeistert von den

Inhalten und der kindergerechten Umsetzung.“

Bild: Leitungskräfte und Mitarbeitende von Kindergärten und Schulen der Johannes-Diakonie

nahmen die „Starke Kinder Kiste“ in Empfang. Foto: Verena Albrecht

Quelle: Johannes Diakonie