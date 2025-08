Mannheim – Starker Auftritt in Mannheim: CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel überzeugt mit Klarheit, Nähe und Vision

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Volles Haus, offene Diskussionen und klare Botschaften: Der CDU-

Landesvorsitzende Manuel Hagel machte mit der „Land-Leute-Hagel“-Tour Station in Mannheim – und wurde mit großem Interesse empfangen:

Rund 180 Bürgerinnen und Bürger füllten am Montagabend die Veranstaltungsfläche bei Engelhorn Logistik – die

Veranstaltung war bereits im Vorfeld restlos ausgebucht.

Mit dabei waren neben zahlreichen Landtagsabgeordneten auch die beiden Mannheimer

CDU-Landtagskandidaten Sengül Engelhorn (Mannheim Süd) und Lennart Christ

(Mannheim Nord).

Sie standen vor und nach der Veranstaltung für Gespräche zur

Verfügung. Im Mittelpunkt des Abends aber stand Manuel Hagel, CDU-

Landesvorsitzender und Spitzenkandidat zur Landtagswahl – und er zeigte sich in

Topform: bürgernah, entschlossen und mit klarer Vision für Baden-Württemberg.

In einer offenen Fragerunde stellte sich Hagel rund 90 Minuten lang den Anliegen der

Bürgerinnen und Bürger – zu Themen wie Sicherheit, Bildung, Wirtschaft, Integration

und Gesundheitspolitik. Er wich kritischen Fragen nicht aus, blieb konkret in der Sache

und klar in der Haltung.

Besonders das Thema Wirtschaft und Innovationskraft zog sich wie ein roter Faden

durch den Abend. Hagel sprach sich für mehr Mut und Ehrgeiz aus – und für ein neues

Selbstbewusstsein im Land:

„Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, Mittelmaß zu sein. Ich wünsche mir wieder

viel mehr Ambition. Wir wollen in Baden-Württemberg wieder zurück an die Spitze. Und

das ist der Grund, warum ich Ministerpräsident werden möchte.“

Der CDU-Spitzenkandidat forderte eine Renaissance der industriellen Stärke Baden-

Württembergs:

„Wir wollen, dass die besten Maschinen und Produkte wieder in Baden-Württemberg

hergestellt und in die ganze Welt exportiert werden.“

Gleichzeitig warb er für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein respektvolleres

Miteinander:

„Lassen Sie uns wieder an unser Land glauben – Es geht dabei auch um Dankbarkeit und

Wertschätzung, beispielsweise für das Ehrenamt. Wir wollen die Arme hochkrempeln, mit

Ambition und Fleiß, aber auch mit Anstand und Demut. Dafür bitte ich um Unterstützung.“

Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Krebsforschung und medizinischer

Fortschritt – besonders mit Blick auf die Region:

„Wir wollen die Nummer 1 in Sachen Krebsforschung werden – gerade mit der Klinikfusion

Mannheim/Heidelberg. Das muss hier in der Region beginnen. Und dort, wo Datenschutz

im Weg steht, da muss der Datenschutz dann weg.“

Das Publikum dankte mit aufmerksamem Zuhören, positiver Resonanz und vielen

Nachfragen. Die Stimmung war durchweg konstruktiv – geprägt von echtem Interesse

und dem Wunsch nach Orientierung in herausfordernden Zeiten.

CDU-Kreisvorsitzender Christian Hötting zog ein sehr positives Fazit:

„Wir freuen uns, dass so viele Menschen heute gekommen sind. Dass die Veranstaltung

ausgebucht war, zeigt das enorme Interesse an direktem Austausch und politischer

Klarheit. Manuel Hagel hat heute mit Haltung, Substanz und Nähe überzeugt.“

Und ergänzte:

„Es war ein großartiger Abend für Mannheim. So lebendig, so konzentriert und so positiv –

das macht Mut für alles, was vor uns liegt.“

Die „Land-Leute-Hagel“-Tour wird in dieser Woche in weiteren Städten Baden-

Württembergs fortgesetzt. Mannheim hat ein klares Zeichen gesetzt: für mehr

Bürgerdialog, mehr Ambition – und eine Politik, die zuhört, erklärt und führt.

Quelle: CDU Kreisverband Mannheim