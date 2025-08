Ludwigshafen – SINN:stiftend – Online-Glaubenskurs für junge Erwachsene startet am 1. September

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Online-Glaubenskurs „SINN:stiftend” bietet jungen Erwachsenen zwischen 18 und 35 Jahren die Möglichkeit, die Tradition der ignatianisch-geistlichen Übungen kennenzulernen. Der Kurs findet an fünf Abenden immer montags von 19 Uhr bis 21 Uhr statt und beginnt am 01.09.2025. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmer*innen werden sich mit Fragen auseinandersetzen wie: Was gibt meinem Leben Sinn? Wie finde ich Frieden und neue Freiheit? Was trägt mich auf lange Sicht? Mitglieder aller Religionen und Konfessionslose sind willkommen. Es wird aber eine Offenheit erwartet, sich auf die Inhalte christlich-ignatianischer Spiritualität einzulassen. Jonas Pavelka, Bildungsreferent im HPH, und Sonja Haub, Bildungsreferentin im Bistum Speyer, leiten den Glaubenskurs. Die Anmeldung ist über die Homepage des Heinrich Pesch Hauses unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für den Kurs wird ein virtueller Konferenzraum bei MS-Teams genutzt.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar