Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Beim Stuhl-Yoga können Interessierte am Dienstag, 12. August 2025, von 17 bis 18 Uhr mit sanften Übungen im Sitzen und unter freiem Himmel im hack-museumsgARTen Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung per E-Mail an nadine.postrach@googlemail.com

Quelle: Stadt Ludwigshafen