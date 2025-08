Ludwigshafen – 20 Jahre Migrationsberatung für Erwachsene – Bewährte Hilfe, neue Adresse

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE) feiert in diesem Jahr bundesweit ihr 20-jähriges Bestehen – so auch im Haus der Diakonie Ludwigshafen. Seit November 2024 finden Ratsuchende die Beratungsstelle in neuen Räumen in der Turmstraße 10 – ein moderner Standort für ein bewährtes Angebot, das Menschen mit Migrationsgeschichte bei ihrem Start in Deutschland unterstützt.

Seit 2005 bietet das Haus der Diakonie Ludwigshafen im Rahmen des Bundesprogramms neuzugewanderten Menschen Hilfe beim Einleben in Ludwigshafen an. „Unsere Beratung richtet sich an Erwachsene ab dem 28. Lebensjahr, die in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft in Deutschland Orientierung suchen“, erklärt Sozialarbeiterin Claudia Hahn. „Jede Beratung ist individuell und vertraulich – ob es um Anerkennung von Zeugnissen, Sprachkurse, Kita-Anmeldung oder Jobsuche geht.“

Die MBE fungiert dabei als Brücke zwischen den Zugewanderten und dem deutschen System. „Wir hören zu, nehmen uns Zeit und suchen gemeinsam nach Lösungen“, ergänzt Sozialarbeiterin Milena Thäter. In den vergangenen Jahren haben die beiden Beraterinnen viele bewegende Lebensgeschichten begleitet – vom ersten Schritt in einem fremden Land bis zum selbstbestimmten, eigenständigen Leben in Deutschland.

Die MBE ist Teil eines bundesweiten Programms, das mit dem Zuwanderungsgesetz 2005 eingeführt wurde. Seitdem hat sich die Arbeit stetig verändert – durch globale Krisen wie den Krieg in der Ukraine oder die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. „Die Themen und Bedürfnisse verändern sich, aber unser Ziel bleibt gleich: Menschen beim Ankommen begleiten und stärken“, betont Thäter.

Für die Zukunft wünschen sich die Beraterinnen vor allem eines: Anerkennung und gute Rahmenbedingungen. „Nachhaltige Integration gelingt nur gemeinsam – durch Beratung, Nachbarschaft, Bildung, Arbeit und gesellschaftliches Engagement“, so Hahn.

Das Haus der Diakonie lädt Interessierte herzlich ein, einen Beratungstermin zu vereinbaren. Die neue Adresse in der Turmstraße 10 soll auch in Zukunft ein Ort der Offenheit, Hilfe und Zuversicht sein.

Kontakt zu den Beraterinnen und Terminvereinbarung unter mig.lu@diakonie-pfalz.de oder 0621-52044-0.

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz