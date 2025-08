Landau – Spielplatz in Edesheimer Provisstraße wird erweitert

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Spielplatz in der Provisstraße in Edesheim wird von der Ortsgemeinde erweitert! Landrat Dietmar Seefeldt hat bereits vor einigen Wochen die Baugenehmigung an Ortsbürgermeister Christian Kocher und den Edesheimer Beigeordneten Dr. Martin Oberhofer (Geschäftsbereich Kita, Kinder und Jugend) übergeben. Auch Daniel Salm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben, war mit vor Ort. Der vorhandene Platz wird derzeit ansprechend umgestaltet, damit die Kinder bald noch mehr Möglichkeiten zum Spielen und Toben haben.

Auf der Erweiterungsfläche entsteht ein Spielangebot für Kinder über drei Jahren. Als neue Spielgeräte sind unter anderem ein Stangenmikado und eine 35 Meter lange Seilbahn vorgesehen. Hinzukommen sollen auch neue Sitzbereiche und ein Calisthenics-Bereich, also Stangen in verschiedenen Höhe und Positionen, an denen geturnt werden kann.

Quelle: Stadt Landau/Kreis Südliche Weinstraße