Landau – Bauarbeiten abgeschlossen: Buslinie 538 und weiterer Verkehr rollen wieder durch die neu gestaltete Waffenstraße

Landau / Metropolregion Rhein-neckar – Endlich ist es soweit, die Waffenstraße in der Landauer Innenstadt kann wieder befahren werden! Seit zwei Jahren war die Straße in mehreren Abschnitten wegen Bauarbeiten gesperrt, nun sind diese so gut wie abgeschlossen. Aktuell finden noch Restarbeiten wie Bänke, Schilder und Pfosten stellen statt. Die Fahrbahn ist jedoch freigegeben, sodass der Verkehr wieder wie vor der Baustelle rollen kann. Nach Abschluss der Restarbeiten findet am 28. August die offizielle Verkehrsfreigabe statt. Der gesamte Verkehrsraum der Waffenstraße wurde neu gestaltet und die marode Straße von Grund auf erneuert.

Seit Sommer 2023 war der Baustellenbereich für den Auto- und Radverkehr abschnittsweise voll gesperrt. Für Fußgängerinnen und Fußgänger waren entsprechende Furten eingerichtet. Nun rollt der Verkehr wieder ganz normal durch die Straße. So fährt die Buslinie 538 ab Montag, 11. August, wieder ihre ursprüngliche Route mit der Haltestelle Parkhaus Waffenstraße. Die verbleibenden Arbeiten werden unabhängig davon erledigt.

Wichtig: Bereits seit 2020 kann die Waffenstraße nicht mehr durchgängig von Autos befahren werden. In Höhe der Langstraße ist die Durchfahrt nur noch für Radfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger möglich. Alle Anwesen sind aber weiterhin mit dem Auto anfahrbar. Das Ziel: Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer sollen in der Waffenstraße eine gute, barrierefreie Verbindung erhalten. Für den Autoverkehr steht der Westring als Vorrangroute zur Verfügung.

Die Waffenstraße gehört im Integrierten Mobilitätskonzept der Stadt Landau zu den Vorrangrouten für den Radverkehr und ist deshalb als Fahrradstraße mit Freigabe für den Autoverkehr ausgewiesen. Auch kommt ihr im Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ eine wichtige Rolle bei der Rad-Verbindung von Uni- und Schulstandorten im Stadtgebiet zu.

Im Zuge der zweijährigen Bauarbeiten wurde die Waffenstraße mit Asphalt befestigt; die Kreuzungsbereiche Westbahnstraße, Wallstraße und Pestalozzistraße, der Abschnitt zwischen Lang- und Badstraße und der Übergang zum Eingang der Pestalozzischule wurden gepflastert. Mit dem Ausbau wurden auch alle Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert bzw. saniert. Als Vorsorge für Starkregenereignisse wurde ein Stauraumkanal eingebaut. Zusätzlich erhielt die gesamte Straße Glasfaser und im südlichen Teil Fernwärmeleitungen. Ende des Jahres werden zudem Bäume in der Straße gepflanzt.

Bildunterschrift: Der Verkehr kann wieder durch die neu gestaltete Waffenstraße rollen. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz