Heidelberg – Neuer Komfort-Wanderweg eingeweiht – Inklusives Naturerlebnis – Schmidt-Lamontain: „Unser Ziel ist ein Stadtwald, der allen offensteht“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat gemeinsam mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald einen weiteren Schritt in Richtung inklusives Naturerleben unternommen: Am Mittwoch, 30. Juli 2025, ist der dritte Komfort-Wanderweg im Naturpark Neckartal-Odenwald offiziell eröffnet worden – im Kur- und Heilwald am Königstuhl. Der rund 3,8 Kilometer lange Rundweg beginnt am Wanderparkplatz Schwabenweg und führt auf befestigten Wegen durch den Heidelberger Stadtwald. Der neue Weg richtet sich an Menschen mit unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen: Er eignet sich für Rollstuhlfahrende ebenso wie für Personen mit Rollator oder Familien mit Kinderwagen. Flache Steigungen, feste Bodenbeläge, regelmäßige Sitzgelegenheiten und eine gute Anbindung an barrierefreie Infrastruktur sorgen für Sicherheit und Komfort.

Stärkung der Teilhabe: Stadtwald für alle zugänglich machen

„Mit dem neuen Komfort-Wanderweg stärken wir das Prinzip der Teilhabe – auch in der freien Landschaft. Unser Ziel ist ein Stadtwald, der allen offensteht. Ob anspruchsvoller Anstieg über die Himmelsleiter oder bequemer Rundweg am Schwabenweg: In Heidelberg ist für jede und jeden etwas dabei“, sagte Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Paul Siemes, Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald, ergänzte: „Mit dem dritten Komfort-Wanderweg stärken wir unser Ziel, Natur für alle zugänglich zu machen. Gerade Heidelberg als Vorreiterstadt in Sachen Nachhaltigkeit und Inklusion zeigt hier, wie gut sich Naturschutz und Barrierefreiheit miteinander verbinden lassen.“

Inklusives Naturerleben weiterentwickeln

Raffael Manzl, Projektleiter beim Naturpark Neckartal-Odenwald, hob die Qualitäten des neuen Weges hervor: „Die Route am Schwabenweg ist ideal, um Naturerleben und Bewegung für alle zu ermöglichen. Wir setzen damit das Konzept eines inklusiven Naherholungsraums konsequent fort.“

Der neue Komfort-Wanderweg ergänzt das bestehende gesundheitsorientierte Angebot im Kur- und Heilwald am Königstuhl, der im Juli 2024 erneut als solcher zertifiziert wurde. Die Auszeichnung bestätigt die besondere Eignung des Stadtwalds für gesundheitsfördernde Aufenthalte im Grünen – unter anderem durch gute Luftqualität, Ruhe, naturnahe Umgebung und gezielte Bewegungsangebote. Der Heilwald richtet sich nicht nur an Patientinnen und Patienten der benachbarten Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl, sondern steht auch allen anderen offen, die Erholung und Bewegung in der Natur suchen.

Hintergrund: Projekt Komfort-Wanderwege im Naturpark

Das Projekt „Komfort-Wanderwege im Naturpark“ wird vom Naturpark Neckartal-Odenwald gemeinsam mit den Mitgliedskommunen und geschulten inklusiven Wanderbotschafterinnen und -botschaftern umgesetzt. Ziel ist es, durch die Ausweisung der Komfort-Wanderwege mehr Menschen einen Zugang zur Natur zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu den bestehenden Komfort-Wanderwegen finden sich online unter www.naturpark-neckartal-odenwald.de > Erleben > Natur erleben > Komfort-Wanderwege.

Quelle: Stadft Heidelberg