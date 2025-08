Landau / Hagenbach / Metropolregion Rhein-neckar – (ots) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Straße “Am Stadtrand” zwei Wohnanhänger entwendet. Bislang unbekannte Täter durchtrennten hierzu die Diebstahlsicherungen. Die entwendeten Anhänger haben einen Wert von rund 80.000EUR. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth tel. unter 07271-9221-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle:

Polizeidirektion Landau