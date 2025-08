Worms – Programm für „Wormser Abend“ und Umzugsstrecke stehen fest / Jetzt Backfischfest-Dekoartikel sichern!

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Vorfreude steigt: Das Wormser Backfischfest rückt näher. Wer schon in den Wochen vor den Feierlichkeiten vom 30. August bis 7. September seine Verbundenheit zum Fest zeigen möchte, kann sich ab sofort mit passenden Dekorationsartikeln eindecken. Die beliebten Backfischfest-Herzen und Fischernetze sind beim TicketService im WORMSER erhältlich. Der „Wormser Abend“ findet in diesem Jahr am Dienstag, 2. September, statt – der Eintritt bleibt wie gewohnt kostenfrei. Für den Lampionumzug am 5. September bitten die Veranstalter im Sinne der Nachhaltigkeit, möglichst eigene Lampionstäbe oder Exemplare aus den Vorjahren mitzubringen. Das Backfischfest 2025 wird präsentiert von der sat GRUPPE. Weitere Informationen gibt es unter www.backfischfest.de.

Sobald das Backfischfest näher rückt, zeigt sich die Vorfreude in Worms an geschmückten Balkonen, Fenstern und Häuserfassaden. Wer sein Zuhause oder den Wagen für den großen Festumzug am 31. August passend dekorieren möchte, kann sich die beliebten Artikel ab sofort beim TicketService im WORMSER sichern. Ab dem 30. August sind sie zusätzlich im Infoshop auf dem Festplatz erhältlich (Öffnungszeiten: täglich 14 bis 24 Uhr, sonntags ab 12 Uhr). Die Kunststoffherzen im DIN-A1-Format sowie die Fischernetze kosten jeweils 10 Euro, die beliebten Herz-Pins gibt es für 2,50 Euro – auch in der Tourist Information Worms. Solange der Vorrat reicht.

Großer Festumzug

Am ersten Backfischfest-Sonntag, dem 31. August, zieht der große Festumzug mit über 100 Zugnummern durch die Wormser Innenstadt bis in die Fischerwääd. Mit festlich geschmückten Wagen und Formationen präsentieren sich Vereine, Unternehmen und private Gruppen und sorgen gemeinsam für ein farbenfrohes Bild. Entlang der Strecke feuern zahlreiche Besucher die Teilnehmer mit einem kräftigen „Ahoi!“ an. Die vollständige Zugstrecke sowie die Reihenfolge der Gruppen sind rechtzeitig auf www.backfischfest.de abrufbar.

Wormser Abend

Der „Wormser Abend“ verspricht erneut einen stimmungsvollen Mix aus Musik, Gesang und Brauchtum. Am Dienstag, 2. September, stehen im Festzelt die Ledertänzer, die Fischmarktweiber, die „Fischerwääder“ mit „Bauer und Bäuerin“ sowie der Wormser Liederkranz auf der Bühne. Für musikalische Unterhaltung sorgen außerdem die „Desperate Housemen“, „Rockin Wormel Worms“, die „Ploppys“ (= Magic Ploppendales) sowie Gesangsbeiträge des Wormser Carneval Clubs. Moderiert wird der Abend vom Duo Torsten Brand und Benjamin Müller. Dank der Unterstützung der Volksbank Alzey-Worms eG ist der Eintritt auch in diesem Jahr kostenfrei.

Lampionumzug

Ein Höhepunkt für die jüngsten Besucher ist der Lampionumzug am Backfischfest-Freitag, der traditionell von der Fischerwääd durch die Wormser Altstadt führt. Um Plastikmüll zu vermeiden, bitten die Veranstalter darum, Lampionstäbe aus den Vorjahren mitzubringen. „Damit möchten wir einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten“, erklärt Artur Kiefel vom Projektmanagement der Kultur und Veranstaltungs GmbH. „Wer keinen Stab mehr hat, bekommt Dank der Unterstützung durch die EWR AG selbstverständlich vor Ort einen neuen.“ Es lohnt sich also, die Stäbe nach dem Umzug aufzubewahren, um sie im nächsten Jahr wiederzuverwenden. Lampions und Stäbe werden wie gewohnt kurz vor dem Umzug an der Bühne in der Fischerwääd ausgegeben. Direkt vor dem Start sorgt außerdem die beliebte Kinderolympiade in der Fischerwääd für Spaß bei den kleinen Festbesuchern.

Riesenrad-Weinproben

Die drei Termine der Riesenrad-Weinprobe sind bereits ausverkauft.

Dank an die Sponsoren

Das Backfischfest 2025 wird präsentiert von der sat GRUPPE. Daneben unterstützen die Pyramide Sportsbar, die Rheinhessen Sparkasse, die Volksbank Alzey-Worms eG, die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG und die EWR AG das Rahmenprogramm des beliebten Volksfests. Medienpartner sind in diesem Jahr Studio Sittel und RPR1. Weitere Unterstützung erhält das Backfischfest vom Schaustellerverband Worms-Wonnegau e. V.

Quelle: KVG Worms