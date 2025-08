Sinsheim – Stadtradeln 2025 – Ergebnisse und Sieger stehen fest

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Sinsheim hat sich im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 19. Juli erneut als eine von 54 Kommunen an der Aktion Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis beteiligt und konnte mit einer erzielten Zahl von 111.618 gefahrenen Kilometern punkten. Die Siegerehrung fand im Rahmen der Eröffnung des Sinsheimer Bierdorfs auf dem Burgplatz statt.

Die insgesamt 549 aktiven Radelnden organisierten sich in 40 Teams und konnten durch die gefahrenen Kilometer insgesamt mehr als 18 Tonnen CO2 einsparen.

Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern und zugleich auch das Team mit den meisten aktiven Radelnden war in diesem Jahr das Team „TV Sinsheim Handball“ mit insgesamt 10.569,2 Kilometern. In der Einzelwertung konnte auf Platz 1 Frau Lioba Becker mit insgesamt 1.572,7 Kilometern punkten. Platz 2 erreichte Herr Matthias Kesel mit 1.515,6 Kilometern.

In diesem Jahr gab es eine zusätzliche Prämierung der Kategorie „Stadtrat mit den meisten Kilometern“. Hier erzielte Herr Jonathan Obländer 1.004 Kilometer.

Beim diesjährigen Schulradeln, das bereits zum dritten Mal in Baden-Württemberg stattfand, war die Grundschule Hoffenheim – Schule am Großen Wald, die Schule mit den meisten gefahrenen Kilometern mit insgesamt 10.460 Kilometern.

Die Klima Arena hat sich an der Aktion während des Stadtradeln-Zeitraumes mit kostenfreiem Eintritt für alle Stadtradelnde beteiligt. Als Auftakt zum Stadtradeln organisierte die Lokale Agendagruppe „Radwegenetz“ eine Rad-Demo mit anschließender Radaktion. Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Klima Arena und die Organisatoren der Lokalen Agendagruppe. Auch gilt ein großes Dankeschön allen Teilnehmern, die in den vergangenen Wochen so manche Alltagsstrecken mit dem Fahrrad absolvierten oder gemeinsam mit Familie, Freunden oder Kollegen eine gemeinsame Tour gefahren sind.

Quelle: Stadt Sinsheim