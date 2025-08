Schwetzingen – Musik im Park 2025 im Schlossgarten – Teil 2 mit Zaz, James Blunt, Sean Paul und Lost Frequencies

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einer kurzen Pause findet vom 06. bis zum 9. August mit Zaz, James Blunt, Sean Paul und Lost Frequencies der zweite Teil der Musik im Park Open-Air-Konzerte in der malerischen Kulisse des Schwetzinger Schlossparkes statt.

ZAZ (die als Isabelle Geffroy im französischen Tours zur Welt kam) wird immer wieder mit Sängerinnen wie Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen und ihre unverkennbare Stimme wird rund um die Welt gefeiert. Nachdem Zaz bereits im Sommer 2022 das Publikum bei Musik im Park begeisterte, kommt sie auf ihrer Live Tour 2025 am Mittwoch, 06. August, um 20:00 Uhr wieder nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

James Blunt gehört längst zur oberen Liga der Singer-Songwriter. Fans lieben seine gefühlvolle Stimme, mit der er romantische Pop-Songs vorträgt – am besten natürlich live. Auf seiner „20th Anniversary of Back to Bedlam“-Tour spielt er am Donnerstag, 07. August, um 20:00 Uhr in Schwetzingen im Schlossgarten. Als Special Guest ist die britische Indie-Band Tors dabei, die mit kraftvollem Indie-Folk-Klang schnell zahlreiche Fans erobert haben.

Mit unzähligen Hits und Tourneen in über 120 Ländern gilt Sean Paul als Jamaikas absoluter Top-Musikexport und als größter Weltstar, den die „kleine Insel mit dem großen Sound“ bisher hervorgebracht hat. Auf seiner „Bring it“-Tour 2025 kommt er auch zu einigen Konzerten nach Deutschland, so auch am Freitag, 08. August, um 19:30 Uhr in Schwetzingen im Schlossgarten. Als Support ist der aus Schwetzingen stammende Sänger und Musiker Loracio dabei.

Mit mehr als 3 Milliarden Streams auf Spotify und über 6 Millionen Followern auf Social Media hat der belgische DJ und Produzent Lost Frequencies längst Kultstatus erreicht. Sein Megahit „Are You with Me“ ist aus den Clubs weltweit nicht mehr wegzudenken. Jetzt dürfen sich auch die Fans in Süddeutschland auf eine unvergleichliche Sommernachts-Show freuen, denn Lost Frequencies kommt am Samstag, 09. August, um 19:30 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten. Musikalisch eröffnet wird der Abend von Jamek Ortega, einem der meistversprechenden Künstler in der Afro & Melodic House Szene.

Karten für diese Konzerte gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de und am Veranstaltungstag an der Abendkasse.

Ticket Hotline: 06 21 / 10 10 11

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Quelle: Provinztour Konzert- und Theateragentur