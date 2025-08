Schifferstadt – Open Air Frauenkino der Gleichstellungsbeauftragten am 13. August

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Film „Bella Roma – Liebe auf italienisch“ am 13. August beim Open Air Kino am Sportzentrum – Die Gleichstellungsbeauftragten laden recht herzlich zum Open Air Frauenkino am Mittwoch, 13. August 2025 zu dem Film „Bella Roma – Liebe auf italienisch“ ein. Bis zu Filmbeginn unterhält die Schifferstadter Band „MMT“ das Publikum.

Inhalt: Um ihre langjährige Ehe zu feiern, reisen Gerda (Bodil Jørgensen) und Kristoffer (Kristian Halken) nach Rom, einer Stadt voller Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Während Gerda durch die Straßen schlendert und ihre früheren Erfahrungen als Kunststudentin wiedererlebt, entdeckt sie eine andere Seite der Stadt, die sie seit Jahren vermisst hat. Kristoffer fühlt sich jedoch zunehmend entfremdet, da er nicht ganz in Gerdas Erinnerungen und Erlebnisse eintauchen kann. Ihre Reise wird zu einer emotionalen Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit, während Kristoffer versucht, seinen Platz in dieser Veränderung zu finden. (Quelle: www.filmstarts.de)

Der Film beginnt bei Einbruch der Dunkelheit, Einlass ist um 20.00 Uhr an der Gymnastikwiese der Wilfried-Dietrich-Halle am Sportzentrum Schifferstadt. Für Speisen und Getränke sorgt der MGV 1854 e.V.

Karten können im Vorfeld reserviert werden, der Eintrittspreis liegt bei 11 Euro. Es wird jedoch dringend empfohlen, Karten online zu bestellen unter https://www.rex-schifferstadt.de/open-air

Das Frauenkino findet normalerweise an jedem ersten Mittwoch des Monats im Rex Kino Center statt.

Alternativ nimmt das Kino Reservierungen unter 06235/9299840 (ab 17 Uhr) entgegen.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt