Schifferstadt – Michael Wagner (CDU) gedenkt Edith Stein – „Nie wieder!“

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 7. August jährt sich der Tag, an dem Edith Stein in Schifferstadt letztmals lebend gesehen wurde. Am 7. August 1942 hielt ein Deportationszug mit 987 Menschen auf dem Weg in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gegen 13 Uhr auf Gleis 3 des Schifferstadter Bahnhofs (heute ist dort eine kleine Gedenktafel angebracht). Unter den Gefangenen befand sich auch Edith Stein, die spätere Heilige und große Philosophin, die sich mutig für die Rechte von Frauen einsetzte. Zeitzeugen berichten, dass sie aus dem wartenden Zug zu erkennen war, Grüße an die Schwestern des Klosters St. Magdalena in Speyer übermittelte und einen Zettel auf den Bahnsteig warf. Nur zwei Tage später, am 9. August 1942, wurde Edith Stein gemeinsam mit ihrer Schwester in Auschwitz von den Nationalsozialisten ermordet.

„Immer wenn ich kann, nehme ich an diesem Tag an der Gedenkfeier in Schifferstadt teil,“ erklärt der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU), Vorsitzender des Kulturausschusses von Rheinland-Pfalz. „Edith Stein war eine der großen Frauengestalten des 20. Jahrhunderts. Ihr Lebensweg und ihr Schicksal mahnen uns bis heute.“ Wagner erinnert sich dabei auch an seinen Besuch des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau im Rahmen einer Informationsreise des Kulturausschusses in die polnische Partnerregion Woiwodschaft Oppeln:

„Dieser Besuch hat meine Seele zutiefst berührt und erschüttert. Auschwitz ist ein Ort des Schreckens und ein Ort deutscher Schuld. Unvorstellbar, was Menschen hier anderen Menschen angetan haben. Ich finde keine Worte, um das Ausmaß des Grauens zu beschreiben.“ Der Abgeordnete betont, wie wichtig ihm die Erinnerungskultur ist: „Gerade in einer Zeit, in der einige in unserer Gesellschaft ein Ende oder eine Relativierung der Erinnerungskultur fordern, müssen wir für diese Gedenkkultur eintreten. Auschwitz erinnert uns daran, dass unsere Werte – Freiheit, Menschenrechte, Rechtsstaat und Demokratie – nicht zur Disposition stehen. Auschwitz ist nicht nur Geschichte, sondern bleibende Verantwortung: den Anfängen zu wehren, auch in unserem Land.“

Die Gedenktafel in Auschwitz mahnt bis heute:

„Dieser Ort sei allezeit ein Aufschrei der Verzweiflung und Mahnung an die Menschheit. Hier ermordeten die Nazis etwa anderthalb Millionen Männer, Frauen und Kinder. Die meisten waren Juden aus verschiedenen Ländern Europas.“

Das Foto zeigt die Erinnerungstafel im ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau

Quelle: Michael Wagner