Neckargerach/Eberbach/Heidelberg – 26-jähriger Tatverdächtiger führt mehrfach exhibitionistische Handlungen durch – Geschädigtenaufruf

Neckargerach/Eberbach/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, dem 01.08.2025 führte ein 26-jähriger Mann in der Zugrichtung von Mosbach nach Heidelberg mehrere exhibitionistische Handlungen an sich durch. Der erste Vorfall ereignete sich zwischen 08:00 und 08:15 Uhr auf einem Bahnsteig des Bahnhofes Neckargerach. Gegen 09:30 Uhr befand sich der Unbekannte auf einer Bahnüberführung in Eberbach. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der 26-Jährige nachfolgend in eine S-Bahn in Richtung Heidelberg neben eine 59-jährige Frau gesetzt haben. Zuletzt befand sich der Mann gegen 14:40 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Heidelberg-Pfaffengrund. Zusammenfassend entblößte der Mann mehrfach seinen Intimbereich und manipulierte an diesem. Schlussendlich konnte er durch Kräfte der Polizei kontrolliert werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-jährige Mann entlassen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 180-185 cm groß, dunkelhäutig mit kurzen Haaren. Bekleidet war er mit einem blauen, langen Parker oder Bademantel sowie blauen Schuhen.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen unter anderem wegen Exhibitionistischer Handlungen aufgenommen und bittet geschädigte Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim