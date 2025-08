Neckargemünd – Ein Schulprojekt für Jung und Alt: SRH Stephen-Hawking-Schüler:innen zu Besuch in der Tagespflege

Neckargemünd/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit über einem Jahr besuchen acht Schüler:innen der 9. Klasse der SRH Stephen-Hawking-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen regelmäßig die Tagespflege der Johannes-Diakonie

in Neckargemünd. Ein außergewöhnliches Schulprojekt, das zeigt, wie bereichernd echte Begegnungen zwischen den Generationen sein können.

Die Idee zu diesem intergenerativen Projekt hatte Lehrerin Silke Dreher. Nachdem die Schü-

ler:innen bereits im Unterricht erfolgreich jüngere Grundschulkinder betreut hatten, wagte sie

mit ihnen den nächsten Schritt: „Sie machten das so toll mit den Kleinen, dass ich mir dachte,

die Zeit ist reif für die ‘freie Wildbahn’“, erzählt sie mit einem Schmunzeln.



Bereits im Vorjahr hatten die Jugendlichen die Senior:innen der Tagespflege einmalig besucht –

und dabei so positive Erfahrungen gemacht, dass daraus in diesem Schuljahr eine feste monat-

liche Kooperation wurde. Einmal pro Monat gestalteten die Schüler:innen ein buntes Unterhal-

tungs- und Beschäftigungsprogramm für die Senior:innen – von gemeinsamen Bastelaktionen

über Plätzchenbacken, Ostereier dekorieren bis hin zu gemeinsamem Kochen. Und auch für

Sport war gesorgt: sowohl Denksport fürs Gehirn in Form von Gedächtnistraining als auch Sitz-

gymnastik zur körperlichen Ertüchtigung.

Die Inhalte wurden zuvor im Unterricht vorbereitet und auf die individuellen Bedürfnisse der äl-

teren Menschen abgestimmt. Alle wurden mit einbezogen – ob noch rüstig und aktiv oder be-

reits stark eingeschränkt. Besonders bewegend war die Erfahrung eines ukrainischen Schülers,

der trotz sprachlicher Barrieren enge Beziehungen zu den Senior:innen aufbaute – durch seine

Kunst, die ohne Worte Brücken schlagen konnte.



„Am spannendsten war es, die unterschiedlichen Lebensgeschichten der Senior:innen zu hören“,

berichtet eine Schülerin begeistert. Die Gespräche seien nicht nur bereichernd, sondern auch

eine besondere Herausforderung gewesen. Denn auf fremde Menschen zuzugehen, den ersten

Schritt zu wagen und ein Gesprächsthema zu finden, erfordert Mut – besonders für viele Heran-

wachsende. Doch dieser Mut wurde belohnt: Die Senior:innen hatten viel zu erzählen, und die

Schüler:innen lauschten gespannt ihren Geschichten.

Im Juli fand nun der letzte gemeinsame Vormittag statt. Bei einem Abschiedsgrillen mit selbst-

gemachten Salaten blickten Jung und Alt gemeinsam auf die schöne Zeit zurück. Zum Dank

überreichten die Jugendlichen selbstgestaltete Plakate – Erinnerungsstücke an viele besondere

Momente.

Für einige der Schüler:innen könnte das Projekt sogar wegweisend für die berufliche Zukunft

sein: Praktika in der Tagespflege sind möglich, und einzelne Jugendliche denken bereits über

eine Ausbildung im sozialen Bereich nach. Auch das Projekt selbst wird weitergeführt. Lehrerin

Silke Dreher wechselt nun in den VAB-Bereich (Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf) und möchte

dort erneut interessierte Schüler:innen für die Zusammenarbeit mit der Tagespflege begeistern.



Die Kooperation zwischen der SRH Stephen-Hawking-Schule und der Johannes-Diakonie ist ein

Beispiel für zukunftsweisende, lebensnahe Pädagogik: Raus aus dem Klassenzimmer, hinein ins

echte Leben. Durch den direkten Kontakt mit Menschen außerhalb der Schule sammeln die Ju-

gendlichen wichtige soziale Erfahrungen und übernehmen Verantwortung im echten Alltag.

Solche Begegnungen bereichern nicht nur den Schulalltag, sondern leisten auch einen wertvol-

len Beitrag zum gegenseitigen Verständnis der Generationen.

Fotohinweis:

Fotos 1: Gemeinsames Eierbemalen an Ostern.

Foto 2: Was duftet denn da? Plätzchen und Basteln an Weihnachten.

Foto 3: Zusammen kreativ: Jung und Alt erstellen gemeinsam Stempelbilder.

Foto 4: Ein herzlicher Abschied: Die Schüler:innen und Senior:innen lächeln für ein gemeinsames Ab-

schiedsgruppenbild.

Quelle: SRH Schulen GmbH