Mutterstadt – Neue Drehleiter für die FFW Mutterstadt

Am 1. August 2025 konnte die Feuerwehr die neue Drehleiter (DLAK 23/12) für die Gemeinde Mutterstadt vom Hersteller in Karlsruhe in Empfang nehmen. Das moderne Einsatzfahrzeug löst das 30 Jahre alte Vorgängerfahrzeug ab und bietet zahlreiche technische Verbesserungen. Dazu gehören ein Rettungskorb für bis zu fünf Personen, eine moderne Wasserführung und eine hohe Einsatzflexibilität. Die neue Drehleiter ist ein wichtiger Schritt, um den Bevölkerungsschutz in unserer Gemeinde aufrechtzuerhalten. Neben der technischen Hilfeleistung und der Brandbekämpfung dient die Drehleiter in erster Linie der Rettung von Menschen aus großen Höhen. Aufgrund der Bebauung im Gemeindegebiet stellt sie somit in vielen Fällen den zweiten Rettungsweg sicher. In den kommenden Wochen und Monaten stehen für die Einsatzkräfte Schulungen und Einweisungen auf dem Programm, die eine wichtige Voraussetzung für den sicheren und effektiven Betrieb der neuen Drehleiter sind. Zur Begrüßung gab es standesgemäß eine Wasserfontäne auf dem Hof des Feuerwehrhauses.

Text: Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt