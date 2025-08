Mauer – Drei Einbrüche in Geschäftsräume – Zeugenaufruf

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in mehrere Geschäfte eingebrochen.Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen Samstag gegen 22:00 Uhr und Sonntag gegen 06:30 Uhr jeweils gewaltsam Zutritt zu einem Bäckereigeschäft in der Sinsheimer Straße, zu einem Restaurant in der Heidelberger Straße sowie zu einer Apotheke in der Sinsheimer Straße. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die jeweiligen Eingangstüren beschädigt, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Der hierdurch entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Im Inneren suchten die Unbekannten nach Wertgegenständen. Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln derzeit, ob die bislang unbekannte Täterschaft etwas entwendete, bevor sie die Örtlichkeiten verließen. Auch ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim