Mannheim – Mann nach körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Mannheimer Stadtteil Neckarau gerieten in den frühen Morgenstunden des Sonntags zwei Männer, jeweils im Alter von 35 Jahren, aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit. Die Auseinandersetzung in der Neckarauer Straße mündete schließlich in Handgreiflichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge schlug der 35-Jährige seinen 35-jährigen Kontrahenten mit einer Tasse. Der Mann ging nach dem Angriff zu Boden und trug leichte Verletzungen davon. Er wurde vor Ort medizinisch betreut und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau führt die Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim