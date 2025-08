Ludwigshafen – Gaststätte durch KVD wegen gravierenden Verstößen geschlossen – Musiklärm, Autoreifen in der Küche und verschlossener Notausgang

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Sonntagmorgen, 27. Juli 2025, eine Gaststätte in Nord/Hemshof unter anderem wegen Lärms und fehlender Dokumente geschlossen. Gegen 7.30 Uhr hatte ein Nachbar sich beim KVD über laute Musik beschwert, die aus dem Lokal drang. Die Einsatzkräfte gingen der Geräuschquelle nach und trafen in den Gasträumen rund 15 Personen an, die an verschiedenen Tischen Alkohol tranken und rauchten. Der Mann, der sich gegenüber der KVD-Streife als Inhaber des Lokals zeigte, kam zunächst der Forderung nach, die Musik leiser zu drehen. Allerdings konnte er keine gaststättenrechtlichen Unterlagen vorweisen. Dies begründete er damit, dass jemand anderes derzeit noch Betreiber sei, ehe er selbst im nächsten Monat übernehmen werde. Daraufhin versuchte er, den aktuellen Betreiber telefonisch zu erreichen.

Bei der Kontrolle der Gaststätte traf der KVD in den Räumlichkeiten auf gastgewerbefremde Gegenstände wie beispielsweise Autoreifen in der Küche, wo Speisen zubereitet worden waren, sowie eine Kfz-Rücksitzbank und Damenschuhe in den weiteren Räumen. Zudem war die Notausgangstür des Lokals verschlossen. In einem Nebenraum der Gaststätte und in einem Zimmer über den Gasträumen entdeckten die Einsatzkräfte zudem mehrere schlafende Personen, die gebeten wurden, sich in den Hauptraum zu begeben.

Der Mann, der sich als Verantwortlicher vorgestellt hatte, konnte weder den derzeitigen Betreiber kontaktieren noch die erforderlichen Unterlagen zum Betrieb der Gaststätte vorlegen. Nachdem die Gäste die Räumlichkeiten verlassen hatten, schloss der Mann auf Anweisung des KVD das Lokal.

Quelle: Stadt Ludwigshafen