Ludwigshafen – 20. Auflage des PROUD-Magazins: Waldrauschen im Portrait

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zur Präsentation der mittlerweile 20. Ausgabe der Magazinreihe PROUD lädt das Kulturbüro der Stadt am Samstag, 9. August 2025, 15 Uhr, in den Ebertpark ein. Gewidmet ist die Ausgabe dem Ludwigshafener Künstlerduo Waldrauschen, das bekannt ist für außergewöhnliche, audiovisuelle Live-Events. Im Rahmen des Ludwigshafener Kultursommers tritt Waldrauschen am 9. August auf der großen Wiese im nordwestlichen Ebertpark – in der Nähe des früheren Rosengartens – beim Electronical Vibes Summer Picknick auf. 2018 gegründet, besteht Waldrauschen aktuell aus dem DJ und Produzenten Hans-Jürgen Mayer und dem Multiinstrumentalisten und Videokünstler Jo Jacobs. Die Ausgabe 20 des PROUD-Magazins stellt in zwei Essays und einem Interview den musikalischen Werdegang der beiden Musiker vor und beleuchtet deren künstlerisches Selbstverständnis und die Vision hinter Waldrauschen. Ihre Auftritte sind besondere Erlebnisse, die weit über einfache DJ-Sets hinausreichen: “Waldrauschen-Events sind audio-visuelle Konzerte. Zu uns kannst du nicht mit einem Wunsch-Song kommen. Wir machen uns Gedanken, was wir spielen, an welchem Ort, für welche Leute”, fasst Jacobs dies im Interview zusammen. Während Mayer auflegt und Songs miteinander mixt, improvisiert Jacobs dazu live mit verschiedenen Instrumenten – ein einzigartiges Konzept, das aus dem Moment heraus einmalige Neukompositionen entstehen lässt, die von Jacobs hypnotischen Live-Projektionen komplementiert werden. Eine wichtige Rolle bei den Veranstaltungen von Waldrauschen spielen Gast-Musiker*innen, so auch beim Electronical Vibes Summer Picknick. Hans-Jürgen Mayer erklärt: “Es ist wie ein Picknick in einem Park organisiert und es wird gejammt. Dabei ist es egal, wenn mal nicht alle Töne getroffen werden. Hauptsache, es ist nicht langweilig.” Mit der Auswahl ihrer Gäste erweitern Waldrauschen nicht nur die musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Live-Improvisationen. Das Duo ist stets auch darauf bedacht, lokale Musiker*innen und die Ludwigshafener Szene zu fördern und im Rahmen gemeinsamer Auftritte für eine größere Sichtbarkeit zu sorgen. Denn: “Ludwigshafen braucht Leute, die hier vor Ort etwas auf die Beine stellen und die Kultur hochhalten”, so Mayer. Mit regelmäßigen Auftritten bei Spin & Soundwaves im Kulturzentrum dasHaus, den Art Lounges im Wilhelm-Hack-Museum oder im hack-museumsgARTen gehören Waldrauschen fraglos zu diesen unverzichtbaren Kulturakteuren Ludwigshafens. Die Publikationsreihe PROUD des Kulturbüros der Stadt Ludwigshafen am Rhein stellt in jeder Ausgabe Werdegang und Werk einer*s Ludwigshafener Kulturschaffenden vor. Kernstück der reichhaltig bebilderten Magazine ist ein Interview mit der Künstlerin oder dem Künstler.

Alle PROUD-Ausgaben können für jeweils 5 Euro im Kulturzentrum dasHaus erworben werden. Auf www.ludwigshafen.de/leben/kultur/kulturbuero/proud-magazin

Quelle: Stadt Ludwigshafen