Lampertheim – 11-Jähriger attackiert und bestohlen – Unbekannter erbeutet Schuhe

Rülzheim / metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02. – 03.08.2025) gerieten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger kurz nach Mitternacht auf der Kerwe in Rülzheim in Streit. Nachdem der Streit zunächst durch Unbeteiligte geschlichtet werden konnte, stach der 18-Jährige bei einem erneuten Aufeinandertreffen in der Nähe des Kerweplatzes in der ... Mehr lesen »