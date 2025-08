Heidelberg – Betrunkener randaliert im Stadtteil Rohrbach

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein betrunkener 38-Jähriger im Heidelberger Stadtteil Rohrbach und beging dabei mehrere Straftaten. Ersten Ermittlungen zufolge hob der Mann gegen 00:45 Uhr ein fremdes Fahrrad aus einem Fahrradständer im Innenhof in der Konstanzer Straße und warf es auf einen geparkten Audi. Anschließend lief er in den Kehler Weg. Dort versucht er ein am Geländer angeschlossene Fahrrad zu entwenden. Als er dabei von einem Hausbewohner gestört wurde, lief er auf den Mann zu und wollte zu ihm ins Haus. Dem 58-jährigen Bewohner gelang es gerade noch die Türkette einzulegen, um so ein Eindringen zu verhindern. Der Betrunkene trat dann mehrfach gegen die Tür. An dieser entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei nahm den Störer vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,8 Promille. Der 38-Jährige muss sich nun unter anderem wegen versuchtem Fahrraddiebstahl in besonders schwerem Fall sowie wegen Sachbeschädigung verantworten.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim