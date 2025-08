Frankenthal – Vollsperrung des Kreuzungsbereichs Benderstraße/ Frankenstraße am 11. und 12. August

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Hochschule Worms freut sich, Prof. Dr. Julia E. Beelitz als neue Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und nachhaltiges Tourismusmanagement am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen begrüßen zu dürfen. Ihre akademische Laufbahn begann Prof. Dr. Beelitz mit einem Diplomstudium in Tourismus-, Event- und Hospitalitymanagement. Es folgten ein Masterabschluss in „Tourism and Urban Culture” in Großbritannien und eine ... Mehr lesen »