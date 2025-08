Weinheim – Kerwe: Sperrzeiten und Aufbauarbeiten

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Dienstag, 5. August, beginnen die Vorbereitungen für das beliebte

Volksfest

Weinheim bereitet sich auf das Highlight der Zweiburgenstadt vor: die

Weinheimer Kerwe, die in diesem Jahr vom 8. bis 11. August 2025 stattfindet. Bereits ab

Dienstag, 5. August, beginnen die Aufbauarbeiten in der Innenstadt, weshalb es zu ersten

Sperrungen kommt. Auch der Abbau wird voraussichtlich bis einschließlich Dienstag, 12.

August, andauern. In diesem Zeitraum kommt es zu Einschränkungen für den

Anlieferverkehr und Anwohnerinnen und Anwohner innerhalb des Kerwegeländes.

An den Festtagen selbst gelten folgende Einfahrtszeiten: Am Freitag, 8. August, ist die Einfahrt bis

12:00 Uhr möglich, am Samstag, 9. August, bis 13:00 Uhr. Am Sonntag, 10. August, und

Montag, 11. August, kann der Bereich jeweils nur bis 10:00 Uhr befahren werden. Die

Stadt bittet alle Betroffenen um Verständnis und empfiehlt, sich frühzeitig darauf

einzustellen.

Die Eröffnung der Kerwe findet am Freitag um 16:30 Uhr am Alten Rathaus auf dem

Marktplatz statt. Am Samstagabend wird es ab 19:00 Uhr romantisch, wenn der

Schlosspark zur „Nacht der tausend Lichter“ illuminiert wird. Am Sonntag lädt die

Stadtkapelle Weinheim um 16:00 Uhr zu einem festlichen Kerwekonzert unter dem

Ginkgo-Baum im Schlosspark ein. Am Kerwemontag dürfen dann vor allem die Kinder

jubeln: Um 15:00 Uhr startet die beliebte Gerberbach-Regatta mit selbstgebastelten

Booten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

An allen vier Tagen sorgen gemütliche Straußwirtschaften, Bars, Musik und ein vielfältiger

Volksfestbetrieb für Stimmung – im Gerberbachviertel, im vorderen Schlosshof, auf dem

Marktplatz, dem Hutplatz, rund um das Schlossparkrestaurant und auf weiteren

Innenstadtplätzen.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim