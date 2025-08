Mannheim – Demonstrationen “Freiheit für ganz Palästina” und “Gegen antisemitische Hetze auf Mannheims Straßen”

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag, 02.08.2025 in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 19.00 Uhr fand in der Mannheimer Innenstadt eine Demonstration zum Thema “Freiheit für ganz Palästina” statt, an welcher insgesamt bis zu 850 Personen teilnahmen. Nach der Auftaktkundgebung auf dem Alten Meßplatz bewegten sich die Demonstrierenden gegen 16.00 Uhr in Form eines Aufzuges durch die Quadrate, am Paradeplatz vorbei in Richtung Wasserturm und nach einer Zwischenkundgebung über die Fressgasse zurück zum Marktplatz. Dort wurde kurz nach 18.00 Uhr eine Abschlusskundgebung abgehalten.

Während des Aufzugs zeigte ein Passant den verbotenen nationalsozialistischen Gruß in Richtung der Versammlung. Er wurde durch Polizeikräfte festgenommen. Gegen diese Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Bedrohung mit Beleidigung und zu einer weiteren Beleidigung gegenüber Versammlungsteilnehmenden. Auch diese Personen konnten festgenommen werden; es wurden Ermittlungen eingeleitet.

Zeitgleich fand am Paradeplatz eine weitere Demonstration mit dem Thema “Gegen antisemitische Hetze auf Mannheims Straßen” statt. In der Spitze nahmen hier rund 70 Personen teil. Die Versammlung war gegen 17:00 Uhr beendet und verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Durch sichtbare Polizeipräsenz und konsequente Trennung der beiden Versammlungen konnten gegenseitige Provokationen und Störungen im Keim unterbunden werden.

Im Bereich der Kurpfalzbrücke und vor dem Wasserturm kam es aufgrund des Aufzuges zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Polizei Mannheim