Ludwigshafen – Sanierung und Umbauarbeiten an Schulen und Kindertagesstätten: Was tut sich in Ludwigshafen?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. An den Ludwigshafener Schulen und Kindertagesstätten werden aktuell einige große Bauprojekte umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um die Vergrößerung des Raumangebots, Umbauten oder notwendige Sanierungen. Auch der Ausbau von Photo-voltaikanlagen oder der Sonnenschutz in Kindertagesstätten für die heißen Sommermonate wird vorangebracht. “Wir haben in Ludwigshafen zahlreiche Aufgaben, an denen wir arbeiten und wissen auch um die Belastungen, wenn Bauarbeiten stattfinden oder Schüler*innen länger als ursprünglich geplant in einem Ausweichquartier bleiben müssen. Ich kann jedoch versichern, dass wir alles daransetzen, unsere Projekte so schnell wie möglich umzusetzen, um wieder einen normalen Alltag in Schule und Kita zu ermöglichen”, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Schillerschule Oggersheim: Wiedereinzug in den Herbstferien

Seit 2022 wird die Schillerschule in Oggersheim umfassend saniert und erweitert. Neben einer Sanierung der Bestandsgebäude, dem sogenannten Schillerbau und Luitpoldbau, wurde zusätzlich ein Neubau errichtet. In diesem werden neben einer Mensa verschiedene Multifunktionsräume und Lehrerzimmer untergebracht sein. Die Sanierung des Schillerbaus wird noch in diesen Sommerferien abgeschlossen, die Malerarbeiten im Luitpoldbau sind voraussichtlich im Oktober fertig. Der Wiedereinzug der Schule kann in den kommenden Herbstferien erfolgen. Die Arbeiten an der Außenanlage werden noch zu Anfang des neuen Schuljahres 2025/2026 fortgesetzt werden müssen. “Die Erneuerung der Außenanlage hatte sich Anfang 2024 durch einen Knochenfund und die daran anschließenden archäologischen Grabungen leider verzögert, die Arbeiten mussten für mehrere Monate ruhen. Zudem müssen wir mit Ausnahme der Schulferien im laufenden Betrieb arbeiten. Das hat uns im Zeitplan zwar etwas zurückgeworfen, bis zum Winter sollten wir aber auch damit fertig sein”, so der Bereichsleiter Gebäudemanagement Rainer Bernhard.

Weitere Maßnahmen: Anne-Frank-Realschule Plus, Albert-Schweitzer-Schule, Brüder-Grimm-Schule und Ernst-Reuter-Schule

An der Anne-Frank-Realschule Plus in Ludwigshafen West ist der Erweiterungsbau für Schulklassen mit einem Mehrzweckraum sowie der Außenbereich fertiggestellt. Im Mitteltrakt, in dem die Verwaltung der Schule untergebracht ist, werden nach den Sommerferien ein erweitertes Lehrerzimmer, neue WC- Anlagen und Verwaltungsräume zur Verfügung stehen. Weitere Maßnahmen wie der Einbau eines Aufzugs oder die Dachsanierung des Rundbaus werden voraussichtlich bis Mitte 2026 fertiggestellt.

In Süd hingegen laufen die Tiefbauarbeiten an der Albert-Schweitzer-Schule noch in den Sommerferien. Hier werden neue Abwasser-Grundleitungen errichtet, eine Sanierung von Dach und Fassade wird beendet. Zusätzlich wird die Überdachung des Pausenhofs aufgrund von Beton- und Rostschäden abgerissen und ersetzt. Das Ende der Baumaßnahmen ist derzeit für Ende 2027 geplant.

Die Brüder-Grimm-Schule in Süd erhält derweilen einen Neubau aus Modulen mit insgesamt neun Klassenzimmern, einem Mehrzweckraum und einem Lehrerzimmer. Die Module aus Holz sollen voraussichtlich im August dieses Jahres geliefert und dann vor Ort ausgebaut werden. Vorab werden momentan Erdarbeiten umgesetzt und Leitungen verlegt. Die neuen Räume werden voraussichtlich Mitte 2026 zur Verfügung stehen. Nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus werden die drei provisorischen Klassenräume zurückgebaut und die Fläche ihrer ursprünglichen Nutzung als Pausenfläche zurückgeführt werden.

Der errichtete Neubau der Ernst-Reuter-Realschule Plus befindet sich in Betrieb. In den Sommerferien und bis Ende des Jahres 2025 werden Restarbeiten an der Fassade durchgeführt. Es finden bereits vorbereitende Maßnahmen wie das Freischalten von Medien oder Rückbau- und Demontagearbeiten für die Sanierung des Naturwissenschaften-Traktes und die Errichtung zweier Fachklassen statt.

Zwei Kindertagesstätten erhalten Neubau, Sonnenschutzanlagen an elf Gebäuden

In der Schilfstraße in Maudach entsteht der Neubau für eine fünfgruppige Kindertagesstätte. Hier stehen bereits die Wände und Decken des künftigen Holzbaus, aktuell laufen Dacharbeiten und technische Installationen, anstehende Arbeiten sind der Innenausbau sowie Arbeiten an der Fassade und der Außenanlage. Mit der Gesamtfertigstellung wird Mitte 2026 gerechnet. Die Kindertagesstätte in der Schanzstraße in der Nördlichen Innenstadt fällt hingegen etwas größer aus, hier ist eine siebengruppige Tagesstätte geplant. Aktuell laufen die abschließenden Innenausbauarbeiten, am Fluchtbalkon der Fassade wird noch die Fluchttreppe angebracht und die Außenanlagen werden fertiggestellt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch dieses Jahr im November fertig sein.

Um in den heißen Sommermonaten Kinder und Mitarbeitende besser zu schützen, wurden an elf Kindertagesstätten Sonnenschutzanlagen errichtet. Diese sind bereits alle installiert, vereinzelt werden sie noch programmiert und in Betrieb genommen. Die Arbeiten werden in diesem August beendet sein.

Ausbau von Photovoltaik-Anlagen schreitet voran

Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen über das Kommunale Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (KIPKI) schreitet voran. Bis 2026 sollen 21 Anlagen auf Schul- und Kita-Dächern installiert werden. Das Projekt liegt im Zeit- und Kostenplan. Nach aktuellem Stand sind derzeit elf Objekte fertiggestellt, fünf stehen vor der Abnahme, drei werden derzeit aufgebaut und zwei weitere befinden sich in Planung. Die Einrichtungen sind so in der Lage, ihren eigenen klima-freundlichen Strom zu erzeugen. Auf diese Weise gelingt es, etwa

450 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr einzusparen, was ein großer Erfolg auf dem Weg zur Klimaneutralität ist.

