Ludwigshafen – 24 Auszubildende starten in ihre Ausbildung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ehrung der Absolvent*innen und Begrüßung der

neuen Auszubildenden

Mit einem feierlichen Empfang im Wilhelm-Hack-Museum am

Freitag, 1. August 2025, hat Bereichs- und Ausbildungsleiter

Peter Schmidt im Namen der Oberbürgermeisterin weitere

24 neue Auszubildende bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen

begrüßt. Zu diesem Anlass beglückwünschte und ehrte er

zugleich 22 erfolgreiche Absolvent*innen, die ihre Ausbildung

abgeschlossen haben.

Bereits am 1. Juli 2025 waren bei einem Empfang zwölf

neue Beamtenanwärter*innen von Oberbürgermeisterin Jutta

Steinruck bei der Stadtverwaltung begrüßt worden. Weitere

17 duale Studierende starten zum 1. September 2025 und

1. Oktober 2025. Insgesamt beginnen im Ausbildungsjahr

2025/26 53 neue Auszubildende, Beamtenanwärter*innen und

Studierende ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales

Studium bei der Stadtverwaltung. Damit liegt die Ausbildungs-

quote weiter auf hohem Niveau.

Gemeinsam mit Kolleg*innen vom Ausbildungsteam Talentwerk

beim Bereich Personal, des Personalrats, der Jugend- und

Auszubildendenvertretung, der Gleichstellungsstelle sowie der

Schwerbehindertenvertretung nahm Ausbildungsleiter Peter

Schmidt die Nachwuchskräfte herzlichst in Empfang: "Der

Einstieg in den öffentlichen Dienst ist ein bedeutender Schritt –

für Sie persönlich, aber auch für unsere Gemeinschaft. Sie trag-

en dazu bei, dass unsere Stadt lebenswert bleibt, dass unsere

Dienstleistungen zuverlässig erbracht werden und dass wir

gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten. Sie werden Teil

eines Teams, das sich für die Belange unserer Bürger*innen

einsetzt. Dabei stehen Ihnen erfahrene Kolleg*innen zur Seite,

die Sie auf Ihrem Weg begleiten und unterstützen. Ich wünsche

Ihnen viel Erfolg, Freude an Ihrer Arbeit und spannende

Erfahrungen. Wie man es richtig macht, können Sie anhand der

heute anwesenden Absolvent*innen sehen. Sie haben

erfolgreich ihre Ausbildung beendet und sind bereits als

wertvolle Kolleg*innen im Einsatz für die Stadt Ludwigshafen

und die Menschen, die hier leben. Auch Ihnen möchte ich mit

auf Ihren Weg geben, weiterhin engagiert zu bleiben. Noch nie

war die Chance größer, beruflich voranzukommen und

aufzusteigen. Der Weg ist vorbereitet, gehen müssen Sie ihn

selbst. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg in unserer

Verwaltung."

Auch der Vorsitzende des Personalrates, Michael Steitz,

gratulierte den Absolvent*innen: "Uns vom PR freut es ganz

besonders, dass die Absolvent*innen, die erfolgreich ihre

Prüfung abgelegt haben, alle übernommen wurden. Die erste

Sprosse der Karriereleiter ist somit erklommen und hoffentlich

kommen noch einige Sprossen dazu. Ich wünsche Euch alles

erdenklich Gute und viel Erfolg dafür." An die neuen

Auszubildenden gerichtet sagte er: "Im Hier und Jetzt

angekommen bedeutet für Euch, ab heute ein Teil unserer

Stadtverwaltung zu sein. Es liegt nun auch an Euch, was ihr

daraus macht. Dazu wünsche ich Euch viel Erfolg und vor allen

Dingen Freude und dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt."

Hintergrund

Seit dem Jahr 1997 beginnen jährlich zwischen 30 und 60

Nachwuchskräfte bei der Stadt Ludwigshafen ihre Ausbildung.

Im Vorjahr 2024 waren es 61 junge Frauen und Männer, 2023

lag ihre Zahl bei 52. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen bildet in

21 verschiedenen Ausbildungsberufen aus.

Ins Gespräch kommen auf der Sprungbrett-Messe

Informationen aus erster Hand zu allen 21 Ausbildungsberufen

beziehungsweise dualen Studiengängen gibt es im September

2025 auch auf der Sprungbrett-Messe in der Eberthalle. Dort

präsentiert sich die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Freitag

und Samstag, 26. und 27. September 2025. Interessierte

können bei dieser Gelegenheit mit Kolleg*innen aus dem

TalentWerk, dem Bereich IT-Service, dem Bereich

Kindertagesstätten, dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen sowie

dem Kommunalen Vollzugsdienst ins Gespräch kommen.

Bewerbungen für das Einstellungsjahr 2026 können jederzeit

über das Online-Bewerbungsportal karriere.ludwigshafen.de

eingereicht werden. Nähere Informationen zu den

Ausbildungsmöglichkeiten sowie zu Stellenausschreibungen gibt

es unter www.ludwigshafen.de/karriere.

Einstellungen zum 1. Juli 2025

– Zwölf Anwärter*innen (neun im 3. Einstiegsamt und drei

im 2. Einstiegsamt)

Einstellungen zum 1. August 2025

24 neue Nachwuchskräfte in 14 Ausbildungsberufen:

– Verwaltungsfachangestellte*r, Fachrichtung Kommunal-

verwaltung (4)

– Fachinformatiker*in, Fachrichtung Systemintegration (2)

– Fachinformatiker*in, Fachrichtung

Anwendungsentwicklung (1)

– Elektroniker für Betriebstechnik (1)

– Fachkraft für Veranstaltungstechnik (1)

– Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste,

Fachrichtung Archiv (1)

– Gärtner*in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (2)

– KFZ-Mechatroniker*in, Fachrichtung

Personenkraftwagentechnik (1)

– Straßenbauer*in (3)

– Fachangestellte für Bäderbetriebe (2)

– Veranstaltungskauffrau*mann (1)

– IT-System-Elektroniker*in (1)

– Tierpfleger*in (1)

– Umwelttechnologe*in für Abwasserbewirtschaftung (2)

– Bestattungsfachkraft (1)

17 duale Student*innen wie folgt verteilt:

Einstellung zum 1. September 2025

– Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen,

Fachrichtung Infrastruktur (1)

Einstellung zum 1. Oktober 2025

– Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik,

Fachrichtung E-Government (1)

– Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre,

Fachrichtung Öffentliche Wirtschaft (1)

– Bachelor of Arts in Soziale Arbeit (14)

Quelle: Stadt Ludwigshafen