Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal (Pfalz): Objekt des Monats August Porzellanfigurengrupe „Dame und Kavalier beim Brettspiel“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Im August sind zwei Porzellanfiguren aus dem Erkenbert-Museum als Objekt des Monats in der Vitrine der Stadtbücherei zu sehen. „Das Spiel der Könige“ lautet bekanntlich ein

Beiname des Schachspiels – und so liegt es auch nahe, dass die Dame und der Kavalier

beim Brettspiel in Anlehnung die höfische Kleidung früherer Zeiten gewandet sind.

Am Mittwoch, 6. August, um 16 Uhr stellt das Team des Erkenbert-Museums im „Gespräch zum

Objekt des Monats“ in der Stadtbücherei Wissenswertes zum Objekt vor und lädt Gäste zum

Mitreden ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr zum Objekt

Als figürliches Motiv erfreuen sich die Dame und der Kavalier, wahlweise vertieft in eine

Partie Schach oder Mühle, einer gewissen Tradition. Schon im 18. Jahrhundert wurde eine

ähnliche Form in der Frankenthaler Porzellanmanufaktur hergestellt. Im 20. Jahrhundert

findet sich das ebenfalls wieder, als für kurze Zeit die Porzellanherstellung in Frankenthal

wiederauflebte. Die Manufaktur Friedrich Wilhelm Wessel stellte in der Mahlastraße 35

zwischen 1949 und 1958 Porzellane auf der Grundlage einer breiten Produktpalette her, zu

denen auch das schachspielende Paar bei Hofe gehörte.

In der Sammlung des Erkenbert-Museums haben sowohl die Erzeugnisse der „alten“ Porzellanherstellung

der Barockzeit wie auch das spätere „Wessel-Porzellan“ einen besonderen Stellenwert, und sind somit

natürlich immer wieder Kandidaten für das Objekt des Monats. In diesem Fall ist es schon der zweite

Besuch in der Stadtbücherei, da eine eng verwandte Figurengruppe der Firma Wessel sich

bereits die Ehre gegeben hat. Allerdings mit einem Unterschied, der sich aus dem für

Porzellankenner obligatorischen Blick auf den Sockelboden ergibt: Die Herstellermarke weist

das Objekt als Produkt der in Bayern ansässigen Manufaktur Sandizell aus und stellt somit

strenggenommen einen Konkurrenzartikel dar…

Spielen bei der Kunst- und Einkaufsnacht am 29. August

In gewisser Hinsicht kündigt das schachspielende Paar bereits ein besonderes Event der

Stadtbücherei im Rahmen der Kunst- und Einkaufsnacht an, bei dem klassische Spiele

jedoch in der Regel kein Spielbrett mehr erfordern: Am Freitag, 29. August finden zwischen

18 und 22 Uhr unter dem Motto „Forever Young“ die Spielbegeisterten der Videospiele

früherer Tage die Möglichkeit, die PC-, Konsolen- oder Handheld-Spiele neu zu entdecken.

Mehr zum Projekt

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums Frankenthal

und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer

Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die

derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das

Museum wird in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto

„Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Mehr unter

www.frankenthal.de/erkenbert-museum.

Quelle: Stadt Frankenthal