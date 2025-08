Berg/Pfalz – versuchter Einbruch in Wohnhaus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag, 02.08.2025 in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 19.00 Uhr fand in der Mannheimer Innenstadt eine Demonstration zum Thema “Freiheit für ganz Palästina” statt, an welcher insgesamt bis zu 850 Personen teilnahmen. Nach der Auftaktkundgebung auf dem Alten Meßplatz bewegten sich die Demonstrierenden gegen 16.00 Uhr in Form eines Aufzuges ... Mehr lesen »