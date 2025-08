Neckargemünd – Erstes Benefizturnier der Jusos Rhein-Neckar und der SPD Rhein- Neckar in Neckargemünd

Neckargemünd/Metropolregion Rhein-Neckar – Großer Erfolg: enormes Spendenaufkommen zugunsten krebskranker Kinder

Bei Kaiserwetter – manchen fast schon zu kaiserlich – fanden sich zehn Teams im

Neckargemünder Kurt-Schieck-Stadion ein und wollten sich sportlich miteinander

messen. Den ganzen Tag gab es Fußball auf unterschiedlichstem Niveau – und am

Ende strahlende Sieger, die sich über tolle Preise freuten.

Doch von Beginn an: auf Initiative einiger Jusos aus dem Landtagswahlkreis

Sinsheim rund um Anil Faikoglu wurde die Idee geboren, ein Fußballturnier ins Leben

zu rufen. Zum geselligen und sportlichen Miteinander einerseits. Vor allem aber

auch, weil denjenigen geholfen werden sollte, die es weniger leicht haben. Schnell

war man sich einig, dass das Turnier ein Benefizturnier werden soll und man Geld für

krebskranke Kinder sammeln wollte.

Nachdem geklärt war, dass die SPD und ihre Gliederungen das Organisatorische

übernehmen würden, knüpfte man Kontakt zur Krebshilfe, die sofort angetan war von

der Idee und entsprechend das Spendensammeln übernahm. Man legte also los und

plante den sportlichen Verlauf des Turniers, sprach die Neckargemünder Ortsvereine

der anderen Parteien an und konnte CDU, Grüne, Freie Wähler und Linkspartei als

Partner gewinnen. Sodann wurden Flyer und Plakate ebenso gestaltet wie eine

Homepage. Vor Ort schließlich zahlte sich das enorme Engagement aus, das für die

Durchführung der Veranstaltung notwendig war: von einem optimalen Catering über

einen reibungslosen Turnierverlauf bis hin zur Versorgung durch Vertreter des Roten

Kreuzes, die mit einem Rettungswagen präsent waren, war an alles gedacht.

Neben Anil Faikoglu, dessen Idee das Zustandekommen des Turniers letztlich zu

verdanken ist, ist die vor allem Malin Hussy zu nennen, die als Co-Vorsitzende der

Jusos Rhein-Neckar und als Mitglied des SPD-Kreisvorstands ihre Erfahrung

einbrachte. Aber auch der Sinsheimer Münir Inan hatte eine tragende Rolle: er

übernahm innerhalb des Orga-Teams die Koordination und gewann wichtige

Unterstützer für das Projekt. Da der Erfolg aber immer viele Namen hat, darf auch

Tilmann Kramolisch nicht unerwähnt bleiben, der als Co-Vorsitzender der SPD

Neckargemünd noch frisch im Amt gleich eine souveräne Leistung als Mitveranstalter

zeigte.

Die Parteien schickten zum Teil sogar eigene Teams ins Rennen. Die Linkspartei war

mit großer Freude und vielen Toren in der Vorrunde dabei, musste für die KO-Runde

aber anderen den Vortritt lassen. Die Grünen schlugen sich wacker, aber auch bei

ihnen war im Viertelfinale Schluss. Prominentestes Team-Mitglied war hier Hermann

Katzenstein, der die Grünen nicht nur auf dem Platz, sondern auch im

Landesparlament vertritt. Aber auch die CDU hatte mit dem ehemaligen

Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt einen politischen Hochkaräter im Team.

Erwähnenswert ist hierbei, dass die prominenten Vertreter ihrer Parteien ein

ausgesprochen faires Verhalten auf und neben dem Platz an den Tag legten.

Die SPD und die Jusos hatten sich vor Ort entschieden, ein gemeinsames Team zu

bilden, da die Turnierleitung sonst kurzfristig mit einer ungeraden Anzahl an Teams

hätte zurechtkommen müssen. So war man zunächst guten Mutes, stellte aber fest,

dass man sich erstmal einspielen musste. In der Hauptrunde bekam man es dank

nicht durchgehend guter Ergebnisse in der Vorrunde dann mit dem Gruppensieger

der Parallelgruppe zu tun. Als krasser Außenseiter gestartet hatte das Team der

Sozialdemokraten zwei Großchancen in der regulären Spielzeit und hinten mit dem

Wahlkreisabgeordneten Jan-Peter Röderer einen sicheren Torwart, so dass man

lange gut im Spiel war. Nachdem es mit dem Tor vorne nicht klappen wollte, war man

dennoch hochzufrieden, sich ins 7-Meter-Schießen zu retten.



Doch ach: kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang es dann doch noch mit

einem sehenswerten Spielzug Abwehr und Schlussmann der SPD zu überwinden.

So war also wieder alles wie erwartet und der Eberbacher Abgeordnete erschien zum

Finale bereits frisch geduscht und einigermaßen erholt. Nach einem furiosen Finale

zwischen dem FK Heidelberg und dem FC Kancer konnten dann die verdienten

Sieger des FC Kancer geehrt werden. Wertvolle Tickets für alle Mitglieder des

Sieger-Teams zu einer sportlichen Großveranstaltung im Heidelberger SNP Dome

beeindruckten als Preis die Anwesenden und alle waren sich einig, dass der Tag ein

großer Erfolg war. 200 Gäste im Laufe des Tages waren deutlich mehr als erwartet

und die SPD Neckargemünd war sichtlich stolz, die Gastgeber-Rolle erfolgreich

gestaltet zu haben.

Für die Organisatoren konnte Münir Inan dann noch verkünden, dass die 6000-Euro-

Grenze an eingegangen Spenden – auch dank eines Großspenders – erreicht war.

Im Weiteren kamen mehr und mehr Spenden zusammen. Auch in dieser Hinsicht

also lässt sich sagen: ein großer Erfolg, der die Ankündigung des Orga-Teams, 2026

die 2. Auflage des Turniers durchzuführen, zwingend erscheinen lässt: eine gute

Nachricht für den Kampf gegen den Krebs. Unter dem Hashtag #PolitikAURA soll

auch künftig für den guten Zweck geworben werden – und gegebenenfalls auch für

weitere Veranstaltungen.

Bild1: gut aufgestellt fürs Viertelfinale war man bestens vorbereitet (Foto: D. Hamers)

Bild 2: schon auf dem Weg zum eigenen Tor und der Besprechung vor dem Spiel

waren alle hochkonzentriert (Foto: D. Hamers)

Quelle: SPD Landtag BW