Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Jahr für Jahr ist sie eines der ersehnten Highlights, die Trikotpräsentation. Seit einigen Spielzeiten veröffentlichen wir unsere neue Arbeitskleidung im Rahmen der „The boys are back in town“-Party. So

auch heute. Blau, Weiß und Grau – das sind unsere Grundfarben für unsere Jerseys der PENNY DEL

Saison 2025/26.

Das blaue Heim- und das weiße Auswärtstrikot ist dabei eine bewusste Referenz zu unserer Stadt. Denn

„Unser Herz ist ein Quadrat“. Kein Zufall also, dass der Wasserturm dabei direkt auf Höhe des Herzens

platziert ist und sich die SAP Arena am SAP-Logo wiederfindet. Die stilisierte Straßenkarte Mannheims

zieht sich über die Brustfläche – grafisch prägnant, gleichzeitig zurückhaltend und kraftvoll. Jeder

Quadrant, jede Linie verweist auf ein lebendiges, urbanes Gefüge, das auch das Fundament unserer

Mannschaft bildet. Das Design verankert den Club sichtbar in der Stadt – und macht deutlich, dass

Mannheim mehr ist als ein Standort. Mannheim ist unser Ursprung, unser Rückhalt. Zudem schlägt das

neue Trikot-Layout eine Brücke zwischen sportlichem Auftritt und städtischer Identität.

Die Alternate-Variante stellt derweil die Stadtteile Mannheims in den Mittelpunkt. In ruhiger,

typografischer Gestaltung sind die Namen aller Stadtbezirke auf dem Trikot platziert – gleichberechtigt,

eng verwoben. Sie ist ein visuelles Bekenntnis zur Vielfalt unserer Stadt, zur Verbindung zwischen Club

und unserer Gemeinschaft. Das Design holt unsere Fans dort ab, wo sie leben und schafft eine

Identifikation.



„Stolz, Teil dieser lebendigen Stadt zu sein“

„In diesem Jahr haben wir zu 100 Prozent die Nähe zwischen Mannheim und den Adlern in den Fokus

gerückt. Mannheim ist in vielerlei Hinsicht ein prägnanter Standort. Wirtschaftlich, gesellschaftlich,

kulturell, strukturell und sportlich. Gerade auch im gemeinsamen Verbund mit der gesamten Rhein-

Neckar-Region. Mannheim ist unsere Heimat, unser sicherer Hafen, und wir sind entsprechend stolz,

Teil dieser lebendigen Stadt zu sein. Mannheim, die Menschen hier, unsere Fans sind für uns

identitätsstiftend. Daher haben wir die diesjährigen Designs und unsere gesamte Kampagne unter das

Motto ‚Unser Herz ist ein Quadrat‘ gestellt“, erläutert Adler-Geschäftsführer Matthias Binder die

Grundidee zu den Varianten und die Ausrichtung für die anstehende Saison.

„Heute, bei meinem ersten Besuch der „The boys are back in town“-Party, durfte ich die große

Begeisterung für die Adler in und um Mannheim das erste Mal live spüren. Die riesige Fangemeinde, die

tolle Stimmung, das ist einfach beeindruckend. Wir freuen uns als MVV Energie AG Hauptsponsor in

einem so elektrisierenden Umfeld zu sein“, sehnt sicher nicht nur Dr. Gabriël Clemens,

Vorstandsvorsitzender MVV Energie AG, den Saisonstart herbei.

Auf der erneut von Jersey53 produzierten Arbeitskleidung sind uns mit der MVV, der SAP, der INTER

Versicherungsgruppe, ProMinent, der VR Bank Rhein-Neckar, der Volksbank Kraichgau, der Stadt

Mannheim, der pfenning-Gruppe sowie dem Ausrüstungspartnern Bauer nahezu alle Trikotpartner

erhalten geblieben. „Eigentlich steht die Sponsoren-Logo-Präsenz inzwischen ebenfalls für

langanhaltenden, vertrauensvollen und verlässlichen Zusammenhalt. Es ist ein deutliches Zeichen, dass

wir über so viele Jahre einen festen Stamm an motivierten und aktiven Partnern an unserer Seite haben.

Wir wissen genau, was wir an ihnen haben“, so Binder.

Ab sofort überall erhältlich

Die neuen Trikots sind ab sofort als Fan- und Kindertrikot in begrenzter Stückzahl auf der BABIT

erhältlich, daneben könnt ihr euch auch gleich die Authentic-Variante bestellen. Als Zahlungsmittel

stehen dabei sämtliche Zahlarten zur Verfügung. Auch die Gutscheine, die im Rahmen der Dauerkarte

ausgegeben wurden, werden angenommen. Außerdem könnt ihr euer Trikot bereits jetzt im Onlineshop

bestellen. Ab dem morgigen Samstag, den 02. August, bekommt ihr eine begrenzte Auswahl im

WHISTLE Fanwear & Tickets (Q 6 / Q 7).

Ab Montag, den 04. August, findet ihr die Fantrikots schließlich

auch in unserem Fanshop an der SAP Arena. Fantrikots sind dabei für 85,00 Euro erhältlich, Kindertrikots

kosten 60,00 Euro, Authentics mit Fight-Stripe 193,80 Euro. Zudem bieten wir euch im Onlineshop einen

Trikotkonfigurator an, mit dem ihr euer Trikot schnell und einfach mit eurem Eigennamen erstellen

könnt. Kurzarmtrikots werden wir in dieser Saison nicht anbieten.

Quelle: Adler Mannheim