Hirschberg – S3L startet in neue Saison

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Chefin – mehr Sponsoren – bunte Trikots: Mit viel Power präsentiert sich

die Handball Spielgemeinschaft zum Auftakt bei Goldbeck in Hirschberg.

(Hirschberg 01.08.2025) Maike Becker heißt die neue hauptamtliche Geschäftsführerin der S3L, die das operative

Geschäft der Spielgemeinschaft künftig leiten wird. An ihrer Seite ist Alex Stiehl, der weiter in der Geschäftsführung

bleibt und sich künftig um Sponsoren kümmern wird sowie Thomas Berger, der Mitgesellschafter bei der S3L ist und

künftig als weiterer Geschäftsführer die Finanzen im Blick haben wird. Ein Dreiergespann, mit dem die S3L langfristig

für die Zukunft gut aufgestellt ist.

Maike Becker hat als gebürtige Eppelheimerin Wurzeln in der Region und war lange Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen

beschäftigt. Zunächst ehrenamtlich und später fest angestellt im Marketingbereich war sie vor allem für die

Koordination der Heimspiele zuständig. Beruflich verschlug es sie dann nach München, wo sie bei einem

internationalen technischem Handelskonzern Teamleiterin war. Doch die Rufe aus der Heimat wurden immer lauter.

Im November 2024 zog sie nach Leutershausen und stieg gleich voll ein ins Handballgeschehen. Ab dem 1.

September nimmt sie ihre Arbeit als Geschäftsführerin auf. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung“, so

Maike Becker, „das Team kenne ich jetzt schon ganz gut und bin mir sicher, dass wir engagiert und vertrauensvoll

zusammenarbeiten werden“, ergänzt sie.

Vor allem die Wiederbelebung der Geschäftsstelle in Leutershausen liegt ihr am Herzen. „Das soll wieder ein Ort der

Begegnung werden, wo alle hinkommen können, um Karten aber auch Fanartikel und Shirts kaufen zu können“, sagt

Maike Becker. Insgesamt wird sie für die Organisation und Koordination der Spielgemeinschaft verantwortlich sein.

Mit insgesamt fast 25 Mannschaften und über 300 Kinder und Jugendlichen wird das nicht immer einfach werden. Mit

im Team der Geschäftsstellen bleibt Carina Pöltl, die in Großsachsen die Stellung hält.

„Wir haben in der Premierensaison relativ bald gemerkt, dass wir uns diesem Bereich deutlich besser aufstellen

müssen“, erklärt S3L Gesellschafter Uli Roth. Eine Spielgemeinschaft zu organisieren, die sich aus vier

Stammvereinen gebildet hat, sei doch eine ganz andere Sache, als eine Mannschaft zu koordinieren. „Das haben wir

deutlich unterschätzt“, gibt Uli Roth zu. Es lief nicht immer alles glatt in der ersten Saison, da ist sich das S3L

Kernteam einig. Doch mit kleineren und größeren Schwierigkeiten war zu rechnen, dennoch waren am Ende alle

zufrieden mit der Bilanz nach dem ersten Jahr.

Kinder und Jugend im Mittelpunkt

Einen Schwerpunkt setzte die S3L von Beginn an auf den Nachwuchs. Mit großem Erfolg: Von den Superminis bis zu

A-Jugend sind alle begeistert dabei und es werden immer mehr. Erfreulicherweise auch in den weiblichen

Jungendmannschaften. Der S3L geht es dabei nicht nur um den Sport, sondern auch um soziale Aspekte. „Wir wollen

den Kindern und Jugendlichen Werte vermitteln und eine Heimat bieten“, betont Uli Roth. Unterstützt wird das vom

Kooperationspartner Goldbeck; Anja Knura, eine der Geschäftsführerinnen des europaweit tätigen Baukonzerns

bekräftigt, dass man künftig Beratung, Praktika und Ausbildungsplätze vor allem für junge Menschen, die bei der S3L

aktiv sind, anbieten werde.



Neue Sponsoren und bunte Trikots

Waren die Farben der Trikots zum Auftakt der Spielgemeinschaft noch ein riesiges Thema, hat sich auch da vieles

relativiert. Die Frage gelb oder rot stellt sich nicht mehr – die neuen Trikots sind bunt und dynamisch und entsprechen

genau dem Geist, mit dem die Spielgemeinschaft in die zweite Saison startet. Die Heimtrikots sind nun gelb und rot

gemustert, wobei die Farben fließend ineinander übergehen, die Auswärtstrikots sind in violetten Farben gehalten. Auf

den Trikots stehen die Namen der Sponsoren und Kooperationspartner. Darunter als neuer Sponsor beispielsweise

die Mannheimer Eichbaum, die künftig auch für das Bier in den Hallen sorgen wird. Ebenfalls sehr präsent auf der

Brust: Königswege, Freudenberg BKK, SAT-Gruppe und Volvo. Zudem auf Hemd und Hose mit dabei: Q6/Q7, LGX,

Ginger Sound, Rausch, Holz 360, Volksbank Kurpfalz, Schwöbel, Pfeifer und BWA. „Damit haben wir ein solides

Fundament“, erklärt Geschäftsführer Alex Stiehl, der künftig für das Sponsoring verantwortlich ist.

Sportliche Ziele und spannende Spiele

Am 16. August erwartet die 1. Herrenmannschaft der S3L einen ganz besonderen Gast in der Heinrich-Beck Halle: Es

kommt die Handball-Nationalmannschaft aus Hongkong. Ein Testspiel der besonderen Art, auf das sich der neue

Trainer Florian Taafel ganz besonders freut. „Das wird spannend“, schmunzelt er, „im asiatischen Raum wird Handball

ja ganz anders gespielt“. Vermittelt hat das Spiel der Ex-Löwe und frühere Nationalspieler Kim Ekdahl Du Rietz, der

heute Handballtrainer in Hongkong ist. Anwurf in Leutershausen ist vermutlich um 11:00 Uhr. Ein Highlight, bevor es

dann am 23. August so richtig los geht. Mit einem Auswärtsspiel gegen den TV Bittenfeld startet für die 1.

Herrenmannschaft die Spielsaison 25/26. Am 30. August steht dann das erste Heimspiel gegen die SG

Pforzheim/Eutingen an. Ein Spiel gegen die Heimatstadt des neuen Trainers, auf das er sich ebenfalls freut.

Das Saisonziel in der dritten Liga in der spielstarken Staffel Süd ist für den sportlichen Leiter Mark Wetzel klar: „Wir

wollen wieder souverän im oberen Tabellendrittel mitspielen und qualitativ hochwertigen Handball zeigen, der unsere

Fans begeistert“.

Für die zweite Herrenmannschaft endete die letzte Saison unglücklich mit einem Abstieg. Mittlerweile aber sehen alle

optimistisch in die Zukunft: „Wir werden uns in der Oberliga Baden-Württemberg gut behaupten können. Unser Ziel ist

es junge Spieler weiter aufzubauen und gegebenenfalls auch an die 1. Mannschaft heranzuführen“, erklärt Thomas

Zahn, ebenfalls sportlicher Leiter bei der S3L. „Wir haben in allen Mannschaften der S3L den gleichen Spirit“, betont

Mark Wetzel, „wir wollen fair spielen, uns gegenseitig unterstützen und stehen gemeinsam für die Spielgemeinschaft

S3L.“

Dauerkarten für die kommende Saison können in der Geschäftsstelle in Großsachsen vorbestellt werden. Diese ist zu

den Geschäftszeiten (Di, Do, Fr, 10-13 Uhr) oder per Mail: office_gro@ s3l-handball@com oder telefonisch unter

06201/56243 erreichbar.

Die Spielgemeinschaft „Saase3Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs

GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.