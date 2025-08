Heppenheim – Hoffnung für Jugendliche aus den ärmsten Regionen Boliviens – Strahlemann®-Kalender „Bolivia“ 2026 jetzt vorbestellen

Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab sofort kann der neue Strahlemann®-Kalender „Bolivia“ 2026 vorbestellt werden. Mit

eindrucksvollen Bildern aus den Projekten von KOLPING INTERNATIONAL in Bolivien erzählt er

von der Kraft der Bildung – und davon, wie sie das Leben junger Menschen verändern kann.

Die Fotografien stammen vom Profi-Fotografen und langjährigen Strahlemann-Kuratoriumsmitglied

Pietro Sutera, der für den Kalender beeindruckende Szenen aus dem Alltag von Kindern und

Jugendlichen in der Region Beni festgehalten hat. Bereits seit 24 Jahren prägt Sutera mit seiner

Bildsprache den Strahlemann-Kalender – und bringt dabei jedes Jahr aufs Neue die

Lebensrealitäten und Hoffnungen junger Menschen eindrucksvoll zur Geltung.

In der Region Beni leben viele Familien in extremer Armut, die Perspektivlosigkeit unter jungen

Menschen ist hoch. Der katholische Sozialverband Kolping setzt hier seit Jahrzehnten gezielt auf

Berufsbildung: In eigenen Ausbildungszentren werden Jugendliche gefördert, ermutigt und auf

ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben begleitet – fernab von Ausbeutung und Not.

„Jedes Kind sollte unabhängig von seinem Geburtsort eine Chance bekommen, seine Träume zu

verwirklichen“, sagt Pietro Sutera. Mit seiner Kamera verleiht er der Strahlemann-Stiftung ein

Gesicht – und den Kindern eine Stimme. Seine Bilder zeigen sie in echten Momenten – mit

Hoffnung in den Augen, mit Würde und dem Wunsch nach einer besseren Zukunft. „Ein

Kinderlächeln ist eine Sprache, die man überall auf der Welt versteht.“

Der Kalender erscheint im Format 60 x 47 cm (Querformat, Spiralbindung oben) und wird ab

Oktober 2025 ausgeliefert. Unternehmen haben die Möglichkeit, ab 250 Stück ein eigenes

Firmenlogo integrieren zu lassen – ein sinnvolles und wertschätzendes Geschenk für

Mitarbeitende oder Kundinnen und Kunden.

Bestellungen mit individuellem Firmeneindruck sind bis spätestens 15. August 2025 möglich. Der

Erlös fließt direkt in die Projektarbeit der Strahlemann-Stiftung und von KOLPING INTERNATIONAL.

Weitere Informationen und das Bestellformular finden Interessierte unter: www.strahlemann-stiftung.de

Weitere Infos zum Fotografen: www.pietro-sutera.de

Quelle: Strahlemann-Stiftung