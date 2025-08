Heidelberg – Die Rhein-Neckar Löwen spielen am 3.8 in Heidelberg gegen Paris

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen bestreiten am Sonntag, den 3. August 2025, ein Testspiel gegen die Topmannschaft von Paris Saint-Germain Handball. Die Begegnung findet um 16 Uhr im Heidelberger SNP dome statt.

Das Duell mit dem französischen Topklub ist das dritte Testspiel der neu formierten Löwen-Mannschaft unter dem neuen Cheftrainer Maik Machulla. „Wir sind noch ganz frisch in der neuen Saison, wollen uns aber bereits früh mit einer der besten europäischen Mannschaften messen. Gerade gegen eine Mannschaft wie Paris auf diesem Niveau bekommen wir deutlich aufgezeigt, woran wir arbeiten müssen“, erklärt Löwen-Trainer Maik Machulla.

Internationaler Härtetest im SNP Dome gegen Paris :

Auch die niederländische Handballagentur GRANDSLAM, vertreten durch René Cloo, ist voller Vorfreude auf das Testspiel mit besonderer Atmosphäre, auch wenn es eher ein Zufall war. „Wir sind in diesem Jahr für die komplette Vorbereitung von Paris Saint-Germain in Deutschland verantwortlich und der Organisation der Premium Cup-Spiele in Lingen. Eigentlich sollten sie den Premium Cup in Lingen spielen, das passte aber letztlich nicht in unser Turnier-Programm. Also schlug ich Thierry Omeyer das Testspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen vor. Auch für Maik Machulla passte es gut in die Planung“, erklärt René Cloo. „Der SNP Dome in Heidelberg ist perfekt für Top-Stimmung und ein ausgelassenes Handballfest. Es sind nur noch wenige Tickets online erhältlich, es verspricht eine nahezu ausverkaufte Halle zu werden, und auch das neue Löwen-Trikot ist im Fanshop-Mobil und in der Halle zu kaufen.“ Die Partie bildet den nächsten wichtigen Baustein auf dem Weg in die DAIKIN HBL Saison 2025/26 und verspricht hochklassigen Handball in einmaliger Atmosphäre.

Uwe Gensheimer, der Sportliche Leiter von den Rhein-Neckar Löwen, spielte von 2016 bis 2019 in Paris.

Die Rhein-Neckar Löwen belegten in der letzten Saison mit 36:32 Punkten den neunten Endrang in der Handball-Bundesliga. Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison 2025/26 haben die Rhein-Necker Löwen am 29. August zuerst ein Auswärtsspiel bei MT Melsungen. Danach bestreiten die Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch, 3. September um 19 Uhr, ihr erstes Heimspiel gegen den TSV GWD Minden. Weitere Informationen über die Rhein-Neckar Löwen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Spielmacher Juri Knorr (links) und Torwart Mikael Appelgren haben die Rhein-Neckar Löwen verlassen (Foto Michael Sonnick)