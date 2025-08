Worms – Katharina Kaiser neue Prokuristin bei der Kultur und Veranstaltungs GmbH

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Katharina Kaiser ist seit 1. Juni neue Prokuristin der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG). Seit vielen Jahren trägt sie zur erfolgreichen Umsetzung zahlreicher Kulturveranstaltungen in Worms bei – vielfach als verantwortliche Projektleiterin. Mit ihrer umfassenden Erfahrung und ihren fundierten Kenntnissen in Planung, Organisation und strategischer Entwicklung ergänzt sie nun als neue Prokuristin die Geschäftsleitung an der Seite von Markus Reis. Die Position war vakant, seit dieser im Herbst 2024 vom bisherigen Prokuristen zum Geschäftsführer berufen wurde. Mit der Ernennung von Katharina Kaiser ist die Geschäftsleitung der KVG nun wieder vollständig besetzt. Markus Reis, Geschäftsführer der KVG, erklärt: „Ich freue mich sehr, dass wir diese Position im Rahmen eines internen Auswahlverfahrens mit mehreren qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten aus dem eigenen Haus besetzen konnten. Besonders begrüße ich die Entscheidung zugunsten von Katharina Kaiser, die auch vom Gesellschafterausschuss und dessen Vorsitzendem, Oberbürgermeister Adolf Kessel, voll unterstützt wird. Uns verbindet bereits seit vielen Jahren eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Eine Ausbildung im Jahr 2005 bei der Nibelungenfestspiele gGmbH legte den Grundstein für Katharina Kaisers berufliche Laufbahn im Eventmanagement. In den Folgejahren war sie zunächst projektbezogen und später, ab der Gründung der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG) im Jahr 2008, kontinuierlich für die städtischen Kulturveranstaltungen im Einsatz. Dabei lernte sie die vielfältigen Bereiche und Strukturen im operativen Geschäft von Grund auf kennen. Zu ihren bisherigen Aufgaben zählten unter anderem die Projekt- und Veranstaltungsleitung für große Freiluftformate wie Spectaculum Worms und Worms: Jazz & Joy. Auch bei kulturellen Sonderformaten wie der Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2009 oder dem Rheinland-Pfalz-Tag 2018 in Worms war sie organisatorisch maßgeblich beteiligt. Im Rahmen der Nibelungen-Festspiele Worms war sie unter anderem für die Organisation der Premierenveranstaltung sowie für die Veranstaltungsleitung zuständig.

Nun freut sich Katharina Kaiser auf ihre neuen Aufgaben als Prokuristin der Kultur und Veranstaltungs GmbH. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie ein breit gefächertes Aufgabenportfolio mit operativen, kommunikativen und strategischen Schwerpunkten – ergänzt um verwaltungsbezogene und technische Querschnittsaufgaben. „Ich freue mich sehr, die Kultur und Veranstaltungs GmbH künftig auch in leitender Funktion mitzugestalten. Die neue Position gibt mir die Möglichkeit, meine langjährige Praxiserfahrung einzubringen – und zugleich neue Perspektiven in der Weiterentwicklung des Unternehmens zu eröffnen“, so Katharina Kaiser.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms