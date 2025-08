Speyer – Kontrollen im Dienstgebiet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 31.07.2025, wurde im Zeitraum von 11:30 – 12:00 Uhr eine Kontrollstelle in der Karl-Leiling-Allee eingerichtet. Hierbei wurden verstärkt LKW kontrolliert, welche trotz des Verbots der Einfahrt die Straße befuhren. Die Polizeibeamten zogen vier LKW einer Verkehrskontrolle und ahndeten die Verstöße. Gegen 15:30 Uhr wurde der Fahrer eines VW Bora in der Tullastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde der Fahrer aufgefordert seinen Führerschein und den Fahrzeugschein vorzulegen. Der 20-jährige Fahrer händigte daraufhin ein Ausweisdokument und den Fahrzeugschein aus. Im Anschluss gab der Fahrer an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und aufgrund eines ordentlichen Wohnsitzes im Ausland eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen den 20-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer