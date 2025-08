Schwetzingen – Trickreiche Diebe erbeuten Bargeld – Zeugenaufruf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag erbeuteten in Schwetzingen zwei trickreiche Diebe Bargeld von einer 78-jährigen Frau. Die Frau hatte gegen 10.30 Uhr bei einem Geldinstitut in der Bahnhofstraße in Ketsch Bargeld abgehoben. Das Geld verstaute sie in ihrer Handtasche und legte diese in den Kofferraum ihres Autos. Kurz darauf wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg zum Schwetzinger Bahnhof gefragt. Nachdem sie dem Unbekannten den Weg erklärt hatte, fuhr sie gegen 12 Uhr zum Bahnhof nach Schwetzingen. Nachdem sie ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Bahnhofanlage abgestellt hatte, wurde sie erneut von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser erkundigte sich nach dem Weg zum Schwetzinger Rathaus. Auch diesem Mann gab sie bereitwillig Auskunft. Als sie gegen nach Hause zurückgekehrt war, bemerkte sie, dass aus ihrer Handtasche das zuvor abgehobene Bargeld verschwunden war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die beiden Männer zusammengehören. Am Bahnhof in Schwetzingen hatten diese offenbar den Zeitpunkt genutzt, als die Frau die Wegbeschreibung zum Rathaus machte und ihr Fahrzeug unverschlossen war, das Geld aus dem unverschlossenen Fahrzeug zu entwenden.

Die beiden Männer konnte die 78-Jährige wie folgt beschreiben:

Mann 1:

– Ca. 40 bis 45 Jahre alt

– 170 cm groß

– Helle Haut

– Mittelblonde kurze Haare

– Gepflegtes Äußeres

– Sprach gebrochen Deutsch mit rollendem R

– Trug graue Jeans und ein helles Hemd

Mann 2:

– Ca. 50 Jahre alt

– Ca. 165 cm groß

– Dunklere Haut

– Kurze schwarze Haare

– Gepflegtes Äußeres

– War bekleidet mit blauer oder heller Hose, evtl. Jeans

– Trug ein orangefarbenes Poloshirt

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zu den beiden Männern, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06222/288-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim