Mosbach – Viel Applaus für die „Stars des Tages“ – Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg verabschiedete 71 Absolventen und Absolventinnen

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer bewegenden Feier in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Johanneskirche hat das Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg seine Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Insgesamt 71 junge Menschen hatten in den Tagen davor ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Für eine hervorragende praktische Prüfung wurde Pierre Schneider ausgezeichnet. Einen Sozialpreis für besonderes Engagement erhielten Jasmin Nolte und Paul Heugabel. Zudem wurden fünf Schulpreise für besonders gute schulische Leistungen vergeben. Das BBW ist eine Einrichtung der Johannes-Diakonie und bietet Ausbildung sowie berufliche Vorförderung für junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf in rund 30 Berufen.

Musikalisch eröffnete Solist Johannes Weilguni die Feier in Mosbach mit dem Lied „Applaus, Applaus“. Jörg Huber, Vorstand der Johannes-Diakonie, würdigte in seiner Ansprache die Leistungen der jungen Menschen: „Ihr Zeugnis ist mehr als ein Stück Papier – es ist ein Kompetenznachweis und ein Meilenstein Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung.“ Sein besonderer Dank galt unter anderem den Mitarbeitenden des BBW, die die Jugendlichen begleitet hatten. Pfarrer Richard Lallathin blickte in einer Andacht auf das vergangene Ausbildungsjahr zurück, das insgesamt 48. in der Geschichte des BBW. „Es war ein intensives Jahr“, sagte Lallathin. Besonders bewegend war seine Erzählung einer Werkstatt-Beschäftigten, die sich bei den BBW-Auszubildenden der Hauswirtschaft für deren respektvollen und wertschätzenden Umgang bei der Versorgung der „Werkstatt am Sportplatz“ mit Mittagessen bedankte.

Von den Ausbildungspartnern gab es Lob, aber auch die Ermunterung, sich stetig weiterzubilden. Nicole Vogt, Teamleiterin der Agentur für Arbeit, hob hervor: „Dieser Tag ist nicht nur ein Abschluss, sondern auch der Beginn eines neuen Kapitels.“ Und sie ergänzte: „Denkt daran, dass Lernen nie aufhört.“ Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, betonte die Bedeutung der Handwerksberufe: „Wir brauchen auch in Zeiten der Digitalisierung Menschen, die mit der Hand arbeiten.“ Harald Töltl, Geschäftsführer Berufliche Bildung der IHK Rhein-Neckar, sagte: „Eure Vielfalt bereichert uns alle – glaubt an euch und bleibt neugierig.“ Bei so viel Wegweisung fürs Berufsleben machte Teilnehmervertreter Paul Heugabel in einer erfrischenden Ansprache seinen Mit-Auszubildenden Mut, das Leben anzupacken und dabei auf die Unterstützung vertrauter Menschen zu setzen: „Gemeinsam könnt ihr alles schaffen.“ Zugleich riet er zu einem ausgewogenen Verhältnis von Beruf und Privatleben, Zeit mit Freunden und Familie sei wichtig.

Nach der applausträchtigen Zeugnisübergabe in allen BBW-Fachbereichen von Fahrradmontage bis Fachinformatik und den Preisverleihungen für besondere Leistungen verabschiedete BBW-Leiter Dr. Martin Holler die „Stars des Tages“ mit einem emotionalen Schlusswort: „Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, sich nicht unterkriegen lassen und stetig weiterentwickelt. Dafür meinen Respekt und herzlichen Glückwunsch!“ Die Aussichten der Berufseinsteiger vom BBW auf dem Arbeitsmarkt sind gut. Bereits 18 Absolventinnen und Absolventen halten schon einen unterschriebenen Arbeitsvertrag in Händen; weitere rund 25 haben die Aussicht auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Quelle: . Foto: Andreas Lang